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20.11.2020 16:01
Рубрика: Легковые авто

Туз в рукаве: представлен новый Kia Sportage

Текст: Константин Руссов
Фото: www.autohome.com.cn Фото: www.autohome.com.cn
Фото: www.autohome.com.cn

На автосалоне в Гуанчжоу состоялся дебют рестайлингового Kia Sportage с приставкой Ace (в переводе с английского - туз, козырь). Удачный пример того, как новая внешность меняет образ автомобиля до неузнаваемости.

Фото: Пресс-служба Kia.
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Kia Sportage Age выпускается компанией Dongfeng Yueda Kia, и в основе кроссовера лежит Hyundai ix35. Sportage, которому привыкли мы, называется в Китае по-другому - KX5.

Если посмотреть на фронтальную часть, то можно предположить, что в ней есть что-то от пятой генерации глобального Kia Sportage, который пока ещё не рассекречен. Если взглянуть на новинку сзади, то можно перепутать с новым Kia Sorento.

Смена пластикового оперения прибавила к длине Kia Sportage Ace 50 мм, теперь расстояние от бампера до бампера составляет 4.5 метра. Шасси изменений не претерпело. Клиренс - 180 мм.

Полноприводных версий у Kia Sportage Ace нет. Дореформенная модель предлагается с "атмосферником" 2.0 литра мощностью 161 л.с. и турбированным двигателем 1.4 литра мощностью 140 л.с. Последний доступен в паре с 7-ступенчатым "роботом", для мотора без наддува можно выбирать между МКП и "автоматом".

Новинка может получить 200-сильный 1.5-литровую "турбочетвёрку" (недаром же кроссовер выставили в комплектации GT Line).

Оставшаяся интрига - салон, который пока не рассекречен. Ожидается, что модель обзавелась цифровой приборной панелью, мультимедиа диагональю 10.25 дюйма и комплексом Drive Wise (автопилот второго уровня).

Фото: www.autohome.com.cn
#Kia