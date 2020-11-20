Туз в рукаве: представлен новый Kia Sportage

На автосалоне в Гуанчжоу состоялся дебют рестайлингового Kia Sportage с приставкой Ace (в переводе с английского - туз, козырь). Удачный пример того, как новая внешность меняет образ автомобиля до неузнаваемости.

Kia Sportage Age выпускается компанией Dongfeng Yueda Kia, и в основе кроссовера лежит Hyundai ix35. Sportage, которому привыкли мы, называется в Китае по-другому - KX5.

Если посмотреть на фронтальную часть, то можно предположить, что в ней есть что-то от пятой генерации глобального Kia Sportage, который пока ещё не рассекречен. Если взглянуть на новинку сзади, то можно перепутать с новым Kia Sorento.

Смена пластикового оперения прибавила к длине Kia Sportage Ace 50 мм, теперь расстояние от бампера до бампера составляет 4.5 метра. Шасси изменений не претерпело. Клиренс - 180 мм.

Полноприводных версий у Kia Sportage Ace нет. Дореформенная модель предлагается с "атмосферником" 2.0 литра мощностью 161 л.с. и турбированным двигателем 1.4 литра мощностью 140 л.с. Последний доступен в паре с 7-ступенчатым "роботом", для мотора без наддува можно выбирать между МКП и "автоматом".

Новинка может получить 200-сильный 1.5-литровую "турбочетвёрку" (недаром же кроссовер выставили в комплектации GT Line).

Оставшаяся интрига - салон, который пока не рассекречен. Ожидается, что модель обзавелась цифровой приборной панелью, мультимедиа диагональю 10.25 дюйма и комплексом Drive Wise (автопилот второго уровня).