Новости

Анджелина Джоли и Том Харди вместе снимут фильм 11:36
Россия и Китай снимут продолжение сериала "Лучше, чем люди" 11:26
Стала известна дата прощания с Народным художником Сергеем Бархиным 11:01
Netflix анонсировал второй сезон исландского детектива "Капкан" 19.11.2020
Вышел русский трейлер новых "Охотников за привидениями" 19.11.2020

Вышел тизер нового фильма Роберта Родригеса "Мы можем быть героями"

Новости
    20.11.2020, 11:09
Текст:   Олег Усков

На YouTube-канале Netflix Film Club опубликован тизер-трейлер фантастической ленты "Мы можем быть героями" (We Can Be Heroes), выполненной в традиционном для детских фильмов Родригеса формате "вырви глаз".

Фото: kinopoisk.ru
Netflix анонсировал второй сезон исландского детектива "Капкан"

Роберт выступил постановщиком и сценаристом проекта. На борту - Педро Паскаль, Приянка Чопра, Кристиан Слэйтер, Кристофер Макдональд.

Действие кислотно-яркой ленты происходит во вселенной Шаркбоя и Лавы. По ее сюжету группа боевито настроенных детишек пытается спасти своих родителей-супергероев, похищенных пришельцами. Процесс сопровождает буйство спецэффектов.

Премьера - 1 января.

Новости

Организаторы "Евровидения" ввели новые правила 19.11.2020
Как должен был выглядеть на самом деле Генрих V в "Пустой короне" 19.11.2020
Вышел первый трейлер "Поступи хаоса" с Холландом, Ридли и Миккельсеном 19.11.2020
Брюс Уиллис сыграет шерифа 19.11.2020
⧣ США
Фото: www.kinopoisk.ru
"Это идеальный финал": Дейзи Ридли о последнем эпизоде "Звездных войн" 19.11.2020
Завершены съемки пятого "Крика" 19.11.2020
Опубликован постер "Чудо-женщины: 1984" к премьере в кино и интернете 19.11.2020
⧣ фантастика
Фото: youtube.com/ GAMERGEN
Вышел ураганный трейлер "Охотника на монстров" с Миллой Йовович 19.11.2020
Netflix опубликовал первые кадры из нового фильма Роберта Родригеса 19.11.2020
Тизер: Том Холланд и Дейзи Ридли в экранизации романа "Поступь хаоса" 19.11.2020
⧣ трейлер
Фото: kinopoisk.ru
"Чудо-женщина: 1984" выйдет одновременно в кинотеатрах и в интернете 19.11.2020
Трейлер спецэпизода The Grand Tour: Кларксон едет на Мадагаскар 18.11.2020
Вышел трейлер "Фрагментов женщины" Мартина Скорсезе 18.11.2020