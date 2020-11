Вышел тизер нового фильма Роберта Родригеса "Мы можем быть героями"

На YouTube-канале Netflix Film Club опубликован тизер-трейлер фантастической ленты "Мы можем быть героями" (We Can Be Heroes), выполненной в традиционном для детских фильмов Родригеса формате "вырви глаз".

Роберт выступил постановщиком и сценаристом проекта. На борту - Педро Паскаль, Приянка Чопра, Кристиан Слэйтер, Кристофер Макдональд.

Действие кислотно-яркой ленты происходит во вселенной Шаркбоя и Лавы. По ее сюжету группа боевито настроенных детишек пытается спасти своих родителей-супергероев, похищенных пришельцами. Процесс сопровождает буйство спецэффектов.

Премьера - 1 января.