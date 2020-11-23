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23.11.2020 15:37
Рубрика: Легковые авто

Mazda везет в Россию новый кроссовер CX-30. Известна цена

Текст: Константин Руссов
Компания Mazda сообщила о расширении российской модельной линейки. Со следующего года в ней появится компактный кроссовер CX-30.
Фото: Пресс-служба Mazda. Фото: Пресс-служба Mazda.
Фото: Пресс-служба Mazda.
Фото: Пресс-служба Mazda.
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Mazda CX-30 будет представлен на российском рынке с трёх комплектациях (Drive, Active и Supreme), в вариантах с передним и полным типом привода. Двигатель - 150-сильный двухлитровый SkyActive, который в зависимости от версии может комплектоваться как "механикой", так и автоматической коробкой передач.

По прогнозам компании, "более 90% продаж придутся на автомобиль в более дорогих комплектациях".

Состава всех комплектаций не раскрыли, но перечислили опции версии Active, которые не характерны для этого уровня исполнения: проекция показаний на лобовое стекло, датчики дождя и света, климат-контроль, круиз-контроль, подогрев передних сидений и боковых зеркал, поддержка CarPlay и Android Auto, аудиосистема с восьмью динамиками и управлением на руле, полный спектр систем активной и пассивной безопасности.

Цена на Mazda CX-30 Active составляет 1 869 000 рублей. Старт продаж нового кроссовера намечен на 15 января 2021 года. Производство CX-30 организуют на заводе "Мазда Соллерс" во Владивостоке.

Премьера Mazda CX-30 состоялась весной 2019 года. Автомобиль в европейской линейке расположиться между моделями CX-3 и CX-5, по длине и размеру колёсной базы кроссовер немногим превосходит Kia Seltos.

Фото: Пресс-служба Mazda.
#Mazda