В Воронеже предъявили обвинения расстрелявшему сослуживцев солдату

Солдату срочной службы Антону Макарову предъявлено обвинение по статьям 105 и 226 УК РФ (убийство и хищение оружия).

- После предъявленных обвинений Антон отказался давать показания, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ, - сообщила ТАСС адвокат обвиняемого Яна Горюнова.

По версии следствия, 9 ноября Макаров, находясь в наряде на военном аэродроме Балтимор, зарубил топором дежурного по части, завладел его табельным пистолетом и расстрелял еще троих своих сослуживцев. Двое солдат погибли, один ранен.

Вооруженный пистолетом солдат покинул аэродром. Под угрозой оружия он отбирал у гражданских автомобили и двигался в сторону Орловской области. Полицейские задержали его через 10 часов в 50 километрах от места преступления.