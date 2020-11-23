Стала известна судьба квартиры Армена Джигарханяна на Арбате

Появилась информация о том, что теперь будет с элитной квартирой скончавшегося 14 ноября Армена Джигарханяна, в которую Народный артист СССР вернулся после скандального развода с Виталиной Цымбалюк-Романовской.

Как напоминает KP.RU, трехкомнатная квартира расположена в Староконюшенном переулке и была предоставлена Армену Борисовичу бизнесменом Юрием Растегиным в бессрочную безвозмездную аренду.

Уточнено: изначально актер когда-то получил квартиру от московского правительства и приватизировал ее в равных долях со своей второй женой Татьяной Власовой. Которая и сейчас является собственницей половины данной недвижимости. Тогда как второй половиной владеет Растегин, четыре года назад выкупивший ее у Джигарханяна.

Как рассказал предприниматель, его "греет идея" устроить в квартире музей. Тем более что соответствующее соглашение с Арменом Борисовичем Растегиным было подписано.

"Он дал согласие, чтобы там был его музей, разрешил использовать его фотографии. Это была благодарность за то, что я предоставил ему пожизненное проживание", - пояснил бизнесмен. Заверяя, что у него имеется и соответствующее видео - процесса заключения такого договора.

При этом собеседник издания подчеркнул, что он "достаточно успешный бизнесмен", поэтому продавать "этот актив на Арбате" необходимости нет.

По словам Растегина, ему нравится "социально ориентированный бизнес". В частности, сейчас он занимается созданием джазового клуба Ларисы Долиной, который скоро откроется на Селезневской улице.

Что касается второго собственника недвижимости, Власовой, то с ней идея музея Армена Борисовича будет обсуждаться: "Будем встречаться на днях и определимся, что делать дальше", - отметил предприниматель.

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