В США нашли забытый автосалон с десятками машин

Заросший участок земли в Северной Каролине, заставленный старыми машинами, вполне можно принять за свалку. На самом же деле это дилерский центр Collier Motors - последнее работающее представительство компании AMC, которая свернула производство 33 года назад! Сайт The Drive рассказал историю загадочного автодилера.

Про компанию AMC (American Motors Corporation) у нас мало кто слышал, но в США в 60-70-е годы она конкурировала с так называемой "большой тройкой" - Ford, General Motors, Chrysler. Достаточно сказать, что AMC принадлежал бренд Jeep. Также автомобили продавалась под марками Nash, Hudson, Rambler и Eagle.

Роберт Коллиер начал торговать автомобилями AMC в 1955 году, быстро заслужив славу хорошего бизнесмена и механика. В середине 80-х компания Collier Motors утратила статус официального дилера AMC, перейдя на торговлю элитными экземплярами Nash и Rambler из категории б/у. Поэтому, когда в 1987 году производство автомобилей AMC было свернуто, в работе Collier особо ничего не изменилось - подержанных автомобилей на рынке хватало.

Со временем слава AMC начала меркнуть, и дела Collier Motors шли все хуже и хуже. В 1992 году из компании ушел главный механик, появились проблемы с поиском машин в хорошем состоянии. Отремонтировать ветшающее здание дилерского центра у Коллиера возможности не было, и в какой-то момент его крыша начала рушиться. Самые ценные автомобили из находящихся в здании были срочно распроданы, остальные отправились на открытую стоянку.

Основатель компании скончался в 2018 году, оставив после себя больше 100 непроданных машин, и сейчас его дело продолжают наследники. Несмотря на то, что сайт Colliner Motors не обновлялся с 2015 года, а социальные сети - с 2018 года, компания все еще работает, продавая старые автомобили AMC и запчасти к ним.