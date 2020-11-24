Бойцы Харитонов и Яндиев отказались от претензий друг к другу

Боец Bellator Сергей Харитонов заявил о том, что у него нет претензий к другому представителю смешанных единоборств Адаму Яндиеву.

"Мы не имеем претензий друг к другу. Главное, чтобы такого не повторялось среди спортсменов, особенно высокого уровня", - сказал на пресс-конференции Харитонов, чьи слова приводит ТАСС.

Яндиев 13 ноября в "Лужниках" напал на Харитонова, который в результате получил перелом носа, ушибы и ссадины, и Руслана Абдо. После этого Харитонов был госпитализирован, а против Яндиева возбудили два уголовных дела по статье УК РФ - "умышленное причинение легкого вреда здоровью". Яндиева сначала задержали, но потом выпустили из ИВС.

Харитонов признался, что, несмотря на произошедшее, не хочет, чтобы Яндиеву дали тюремный срок. В то же время Абдо также заявил об отсутствии претензий к нападавшему.