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24.11.2020 14:03
Рубрика: Спорт

Бойцы Харитонов и Яндиев отказались от претензий друг к другу

Текст: Максим Домчев
Фото: Александр Щербак/ТАСС Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Боец Bellator Сергей Харитонов заявил о том, что у него нет претензий к другому представителю смешанных единоборств Адаму Яндиеву.

Боец ММА Харитонов опубликовал фотографию своего лица, разбитого Яндиевым

"Мы не имеем претензий друг к другу. Главное, чтобы такого не повторялось среди спортсменов, особенно высокого уровня", - сказал на пресс-конференции Харитонов, чьи слова приводит ТАСС.

Яндиев 13 ноября в "Лужниках" напал на Харитонова, который в результате получил перелом носа, ушибы и ссадины, и Руслана Абдо. После этого Харитонов был госпитализирован, а против Яндиева возбудили два уголовных дела по статье УК РФ - "умышленное причинение легкого вреда здоровью". Яндиева сначала задержали, но потом выпустили из ИВС.

Харитонов признался, что, несмотря на произошедшее, не хочет, чтобы Яндиеву дали тюремный срок. В то же время Абдо также заявил об отсутствии претензий к нападавшему.

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