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24.11.2020 20:22
Рубрика: Спорт

Черчесов не жалеет, что не вызвал Дзюбу в сборную

Текст: Максим Домчев
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что не жалеет о том, что не вызвал Артема Дзюбу на матчи против сборных Турции и Сербии в Лиге наций.

Фото: Михаил Синицын/РГ
Черчесов объяснил, почему не подал в отставку

Дзюба не был вызван в сборную страны после появления скандального интимного видео в сети. Тренерский штаб российской команды принял решение отказаться от услуг капитана команды. В эфире "Матч ТВ" Станислав Черчесов ответил на вопрос о том, жалеет ли он об этом, учитывая неудовлетворительный результат.

"У Артёма другая история, которую не хочу обсуждать. Ему тоже неприятно об этом всегда слышать. Эта пауза ему пошла на пользу. Принесла ли пользу нашей команде? Трудный вопрос. Жалею ли, что принял решение не брать Дзюбу? Нет", - сказал Черчесов.

Напомним, что сборная России в двух заключительных матчах Лиги наций проиграла Турции - 2:3 и Сербии - 0:5, в итоге упустив первое место.

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