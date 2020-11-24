Черчесов не жалеет, что не вызвал Дзюбу в сборную

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что не жалеет о том, что не вызвал Артема Дзюбу на матчи против сборных Турции и Сербии в Лиге наций.

Дзюба не был вызван в сборную страны после появления скандального интимного видео в сети. Тренерский штаб российской команды принял решение отказаться от услуг капитана команды. В эфире "Матч ТВ" Станислав Черчесов ответил на вопрос о том, жалеет ли он об этом, учитывая неудовлетворительный результат.

"У Артёма другая история, которую не хочу обсуждать. Ему тоже неприятно об этом всегда слышать. Эта пауза ему пошла на пользу. Принесла ли пользу нашей команде? Трудный вопрос. Жалею ли, что принял решение не брать Дзюбу? Нет", - сказал Черчесов.

Напомним, что сборная России в двух заключительных матчах Лиги наций проиграла Турции - 2:3 и Сербии - 0:5, в итоге упустив первое место.