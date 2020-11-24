Харитонова отстранили от выступлений в Bellator по состоянию здоровья

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов сообщил, что в Bellator его отстранили от выступлений по состоянию здоровья.

"Организация Bellator дисквалифицировала меня из-за проблем со здоровьем минимум на три месяца", - приводит ТАСС слова Харитонова.

Поводом для такого решения стали травмы, которые 40-летний боец получил в результате нападения на него другого представителя ММА Адама Яндиева. Инцидент произошел 13 ноября на одном из мероприятий в "Лужниках", Харитонову диагностировали перелом носа со смещением и другие травмы. Сразу после этого он был госпитализирован, но к настоящему времени уже выписан из больницы. На Яндиева завели два уголовных дела, впрочем Харитонов сообщил, что не имеет к обидчику претензий.

Харитонов выступает в Bellator с 2016 года. В смешанных единоборствах на его счету 31 победа и восемь поражений .