В Калининградской области стартовала льготная кредитная программа, направленная на вовлечение старинных сооружений в экономический оборот. Инвесторы, готовые восстанавливать объекты культурного наследия или просто здания с историей, получат беспроцентный заем на 15 лет из регионального бюджета - до миллиарда рублей. Представители экспертного сообщества оценили инициативу позитивно. Однако они предложили добавить в список потенциальных заемщиков некоммерческие организации, которые уже играют важную роль в деле сохранения памятников. Управление тевтонскими замками и немецкими особняками в эксклаве всегда было уделом энтузиастов. Сможет ли новая программа сделать памятники привлекательными для бизнеса, какая еще поддержка требуется людям, вкладывающим силы в сохранение историко-культурного наследия, выясняла корреспондент "Российской газеты".

Наследие ветшает

Разрушающиеся исторические здания можно встретить едва ли не в каждом городе и поселке Калининградской области, расположенной на территории бывшей Восточной Пруссии. Вот стоит без окон без дверей кирха XVIII века, вот маячит красная кирпичная стена, в которой невозможно опознать мельницу XIX века, а вот эти облезлые двухэтажные казармы когда-то были тевтонским замком, построенным в XIII веке.

Ситуация печальная, но объяснимая. В советское время с немецким наследием обращались не слишком бережно, превращая кирхи в склады боеприпасов и взрывая замки для съемок фильмов. За несколько десятилетий здания, и так пострадавшие в ходе военных бомбежек, окончательно обветшали и превратились в руины.

Сбор заявок на участие в новой кредитной программе уже идет. Главное условие - результатом должно стать не только сохранение, но и вовлечение старинных сооружений в хозяйственный оборот. Если все работы завершатся в течение первых пяти лет, инвестор получит право на списание половины долга.

Финансирование стартует в следующем году. На реализацию программы областной бюджет в течение трех лет будет ежегодно направлять по 50 миллионов рублей. Но максимальная сумма кредита этим лимитом не ограничивается.

- Кому-то из потенциальных участников требуется поддержка в несколько миллионов рублей для ремонта исторического особняка и организации в нем кафе. Но есть и крупные проекты на сотни миллионов рублей с реконструкцией, реставрацией и приспособлением к современному использованию средневековых замков или исторических промышленных комплексов, - поясняет руководитель областного центра "Мой бизнес" Кирилл Лило. - Речь, к примеру, идет о замке Рагнит в Немане. На его сохранение и приспособление к хозяйственным нуждам - организацию музея и отеля - требуется, по предварительным оценкам, 300 миллионов рублей. В подобных случаях финансирование будет осуществляться поэтапно, и мы готовы привлекать на эти цели дополнительные средства по линии нашего центра.

Сыроварня рядом с замком

Орденский замок крепости Рагнит - как раз тот самый замок, который был взорван ради красивых кинокадров. Это произошло в 1976 году во время съемок фильма "Двадцать дней без войны". Одна из внутренних стен рухнула, окончательно превратив старинное здание XIII века в руины.

Взять эти руины в аренду не побоялся неманский предприниматель Иван Артюх. Он уже открыл в небольшом городке ресторан и гостевой дом. А также крафтовую сыроварню, производящую сыры по старинным рецептам и ставшую новым центром притяжения путешественников. Но неманскому туристическому кластеру не хватает локомотива, удерживающего туристов на востоке области. Именно такая роль уготовлена Рагниту.

- Честно говоря, поначалу я вовсе не хотел ввязываться в авантюру с сохранением тевтонского замка, - признается корреспонденту "Российской газеты" Иван Артюх. - Но собственник, а Рагнит принадлежит Русской православной церкви, попросил меня взять на себя это бремя. Позже пришло понимание, что замок, когда мы наведем там порядок, когда там откроются музей и отель, даст мощнейший синергетический эффект другим туристическим объектам Немана. А когда появилась новая кредитная программа, я понял: все складывается так, как нужно.

Сбор заявок на участие в новой кредитной программе уже идет. Финансирование стартует в следующем году

Сейчас в замке практически каждую неделю проходят субботники, объединившие неравнодушных людей со всего региона. Кроме того, предприниматель нанял подрядчиков. Общими усилиями Рагнит очищают от многолетнего мусора и дерна. Рабочие уже замостили центральную площадь брусчаткой.

- Сколько времени понадобится на завершение всех работ, будет зависеть от геодезических и геологических обследований, мероприятий по сохранению и консервации объекта культурного наследия, - продолжает Иван Артюх. - Но мы очень хотели бы уложиться в три года.

Место действия

Пользователем другого известного калининградского замка, Инстербурга, расположенного в Черняховске, много лет является некоммерческая организация "Фонд "Дом-Замок". Объединение единомышленников, вооруженное энтузиазмом, превратило руины в популярный культурный, образовательный и туристический объект.

По мнению члена совета "Фонда "Дом-Замок" Влады Смирновой, запуск новой программы стал важным сигналом для людей, которые занимаются сохранением историко-культурного наследия в Калининградской области. Ведь беспроцентный длинный кредит - это работающий механизм, позволивший привести в порядок немало исторических зданий в европейских странах.

- К сожалению, пока на кредит могут претендовать только субъекты бизнеса, НКО в список получателей не включены, - комментирует ситуацию Влада Смирнова. - Надеюсь, в последующие годы программа будет совершенствоваться. Кроме того, существует обязательное условие, связанное с вовлечением объекта в хозяйственный оборот. На территории Инстербурга создана уникальная общественная среда, которую исследователи даже удостоили отдельного термина - "место действия". Это пространство, куда может прийти любой желающий, найти единомышленников, реализовать свой творческий проект. Такая модель выполняет важные функции: воспитательную, просветительскую, социокультурную. Будет замечательно, если и эти функции также будет учитывать программа наряду с вовлечением зданий в хозяйственный оборот. Что касается других необходимых мер, очень важно оказать административную и юридическую поддержку новичкам в деле сохранения историко-культурного наследия. Человек, которого привлечет программа, столкнется с множеством требований, связанных с пользованием памятниками. Необходимо помочь ему пройти по этому непростому пути, разобраться в тысяче правил.

Позицию Влады Смирновой разделяет руководитель благотворительного фонда "Благоустройство и взаимопомощь" Андрей Буштаков. Эта организация собирает благотворительные средства на восстановление исторических объектов в Калининградской области.

- Я понимаю, как вовлечь в хозяйственный оборот старый немецкий пивзавод. В Полесске предприниматель открыл в таком сооружении новое производство, его, насколько мне известно, пригласили поучаствовать в новой программе. Но как коммерциализировать, к примеру, Башню Бисмарка? Устраивать платные фотосессии на ее фоне? - рассуждает Андрей Буштаков. - Полагаю, в перспективе необходимо распространить займы на НКО и добавить в список условий вовлечение памятников в социокультурный оборот. Среди других возможных направлений поддержки - включение приведенных в порядок исторических зданий в туристические маршруты. Мы заключили соглашение с правительством области, попробуем восстановить с помощью благотворительных средств семь туристических объектов. Если посмотреть на карту, все они располагаются в районе поселка Железнодорожный, испытавшего в этом году туристический бум благодаря региональной программе капремонта. Надеюсь, таких примеров, когда власти приводят в порядок муниципалитет, а инвесторы и общественники - окрестные исторические здания, будет еще больше.

Мнение

(Комментарий подготовлен газетой "Советская Чувашия", Чебоксары)

Сергей Лукианов, председатель Союза архитекторов Чувашии:

- Чем интересны исторические здания в Чебоксарах? Прежде всего местами расположения (практически все они расположены в центральной части города) и престижностью.

Все здания находятся в разном физическом состоянии, требуют разных финансовых вливаний.

Необходимо понять, на что способен бизнес. Крупному вряд ли эти объекты интересны. Малому и среднему бизнесу - привлекательна аренда под кафе, небольшие магазины, гостиницы и офисы….

Сегодня, как я понимаю, эти объекты на балансе минимущества и горимущества, а законодательная основа у республиканского Минкультуры, где-то - в собственности у иных физических и юридических лиц.

Реконструкция и приспособление исторических зданий обходиться гораздо дороже, чем простое строительство.

На мой взгляд необходимо создать фонд, учредителями которого могли бы быть строительные компании, активно строящие на территории города. Затем следует, во-первых, уточнить списки памятников и внести изменения в Постановления РФ и ЧР. Во-вторых, определить качество выполнения договорных обязательств у арендаторов и собственников и привести их в соответствии, либо лишить их права пользования.

В-третьих, передать фонду весь перечень исторических зданий для выполнения проектов и осуществления реконструкции и приспособления с последующей преимущественно краткосрочной сдачей помещений в аренду с правом продления.

В течение 5-6 лет деятельность фонда, думаю будет окуплена.

(Комментарий подготовлен газетой "Псковская правда", Псков)

Владимир Шуляковский, член Псковского отделения Союза архитекторов России:

- Очень хорошо, что калининградская программа распространяется не только на объекты культурного наследия, но и на здания с историей вообще. Интересных памятников у нас много, желающих заняться их возвращением в оборот тоже хватает. Но чтобы сделать исторические здания привлекательными для бизнеса, нужно не только льготное кредитование, но и устранение административных преград.

Например, в псковском поселке Пушкинские Горы во второй половине 20 века существовало кафе "Борок". Архитектурно совершенно не интересное, но примечательное тем, что в нём неоднократно сиживал Сергей Довлатов - автор известного романа "Заповедник" - за стаканом портвейна "Три топора". И вообще это было знаковое место, популярное среди жителей советских Пушгор времен конца советской эпохи. То есть место, на мой взгляд, исторически примечательное.

Здание давно сгорело, от него остался только фундамент, зато фундамент этот сделан с поистине советским запасом прочности. Ну и вот, несколько лет назад предприниматель Субботин приобрел участок земли с целью строительства на существующем фундаменте литературного кафе "Довлатов", которое объединило бы в себе точку общепита, картинную галерею и пункт книгообмена. Но выяснилось, что земельный участок по одним схемам и правилам предназначен для застройки, по другим - относится к зоне исторического ландшафта, где запрещено все. Администрация поселения грозит штрафом за то, что купленный для строительства участок не застраивается.

Комитет по охране памятников до недавнего времени занимал такую позицию: строить нельзя, ничего нельзя, выкручивайтесь как хотите, ничего знать не хотим. Сейчас в Комитете новый начальник, он проникся проблемой, пытается помочь, появилась надежда. Но разрулить эту административную коллизию безумно сложно.

Это история о том, что проблемы развития исторической среды бывают объективными (финансовые, технические и прочие), а бывают субъективные, вызванные головотяпством и идиотизмом.

Это расширенный вариант текста, сокращенный опубликован в печатной версии