Дневники Алана Рикмана готовятся к публикации

Поклонники таланта безвременно ушедшего британского актера Алана Сидни Патрика Рикмана (1946-2016) скоро получат возможность познакомиться с его мемуарными записями, сообщает The Guardian.

Рикман начал вести дневники на постоянной основе в начале девяностых годов и изначально предполагал, что написанное в них станет достоянием общественности. Записи, которые он скрупулезно вел на протяжении двадцати с небольшим лет, уместились на страницах двадцати семи тетрадей. Выход в свет воспоминаний в одном томе, по предварительным данным, состоится осенью 2022 года в издательстве Canongate.

К началу последнего десятилетия двадцатого века Рикман уже был состоявшимся актером Королевской Шекспировской Компании и успел покорить тысячи сердец в роли Виконта де Вальмона в "Опасных связях". Этот спектакль снискал успех не только у лондонской публики, но и по другую сторону Атлантики, на Бродвее. За его плечами были и некоторые запоминающиеся роли злодеев - в "Крепком орешке" и фильме "Робин Гуд: Принц воров". В "Искренне, безумно, сильно" ему досталась романтическая роль, а его трактовка образа полковника Брэндона в искрометной экранизации романа Джейн Остин "Разум и чувства" и по сей день удивляет своей глубиной.

В 1996 году Рикман сыграл главную роль в фильме "Распутин". В двухтысячных годах он продолжил карьеру актера, успешно попробовав себя и в роли режиссера. Его безошибочно узнаваемый вкрадчивый голос и своеобразная манера декламации также снискали ему славу чтеца. Более того, в 2008-м были обнародованы результаты своеобразного научного исследования, согласно которому идеальным мужским голосом в представлении британцев было нечто среднее между тембром Джереми Айронса и Алана Рикмана.

Но самой запоминающейся его ролью в глазах миллионов стал профессор зельеварения Северус Снейп в кинофраншизе по произведениям Дж.К. Роулинг о Гарри Поттере. Да и сама писательница глубоко ценила мастерство Рикмана. Разделяют это убеждение и многие россияне - когда стало известно о кончине актера, они символически почтили его память, воспроизведя один из ритуалов, фигурировавших в "поттериане". Сам актер, правда, такого восторга не разделял и не раз сокрушался о вопиющей несправедливости - среди всех многоплановых работ именно этому герою было суждено стать его визитной карточкой.

Редактором дневников Рикмана стал Алан Тейлор, редактор издания Scottish Review of Books, за плечами которого - крайне удачная книга "Деревенские дневники: год в британской деревне" (The Country Diaries: A Year in the British Countryside), куда вошли воспоминания Беатрикс Поттер, Джона Фаулза и других о жизни вдали от городской суеты.

Рима Хортон, вдова Рикмана, прокомментировала грядущую публикацию следующим образом: в дневниках перед читателями предстает не столько Рикман-актер, сколько настоящий Алан - с его чувством юмора, проницательностью, мастерством и преданностью искусству.

Комментарий редактора оказался куда более интригующим: дневники актера содержат некоторые подробности жизни знаменитых людей, автор не особо ограничивал себя условностями, острил, не чурался сплетен и слухов, но вместе с тем был абсолютно искренен с будущим читателем, что делает чтение особо увлекательным, это уникальное свидетельство повседневной жизни незаурядного актера, которого любили и в Соединенном Королевстве, и в США. В мемуарах нашлось место осмыслению профессии актера, наблюдениям за работой коллег, а также рецензиям на спектакли, которые Алан, будучи завзятым театралом, очень часто посещал - там есть место как восторженным, так и разгромным отзывам.