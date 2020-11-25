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Марго Робби пообещала "женских" "Пиратов Карибского моря"

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    25.11.2020, 16:53
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В новых "Пиратах Карибского моря", призванных радикально освежить франшизу и влить в нее молодую кровь, мы, по всем признакам, уже никогда не увидим теперь беднягу Джонни Деппа даже в камео (на что были надежды ранее). Но зато увидим много girl power - девчачьей мощи, простите.

Фото: kinopoisk.ru
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Такие обещания выдала Марго "Харли Квинн" Робби. С видом человека, которого ничему не научил опыт "Ангелов Чарли", не полного, но провала "Хищных птиц", полного провала "женского" варианта "Охотников за приведениями" и тому подобных вещей.

Реплики Марго приводит NME, напомнив, что на новых "Пиратах" Робби вновь поработает со сценаристом Кристиной Ходсон, трудившейся над "Хищными птицами".

О том, что Маргоша сыграет в проекте главную роль, стало известно еще летом. При этом стоит подчеркнуть: "Пираты" с Марго не имеют существенного отношения к тем "Пиратам", что назначены стать перезагрузкой основной серии. Той самой, что была с Деппом и которой занимается Крэйг Мазин, шоураннер сериала "Чернобыль".

Подробностей сюжета Робби не выдала - мол, "еще слишком рано". Но, как акцентирует девушка, они со сценаристкой страшно рады вывести на первый план фильма сильную женщину.

Даты не указываются.

Напомним, что впереди у Марго явление в образе Харли во втором "Отряде самоубийц" Ганна, пока безымянном фильме про Квинн и Джокера, "Сиренах Готэма", а также фильм про куклу Барби.

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