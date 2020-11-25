Нурмагомедов отреагировал на смерть Марадоны

Смерть 60-летнего Диего Марадоны вызвала немало откликов во всем мире. Не остался в стороне и большой поклонник футбола Хабиб Нурмагомедов. В своем Instagram он также почтил память великого аргентинца.

"Один из величайших спортсменов в истории. Из-за Марадоны миллионы людей любят футбол", - написал Нурмагомедов.

Память Марадоны также почтили лучшие футболисты последних лет Лионель Месси и Криштиану Роналду, "Король футбола" Пеле, а также многие и многие звезды футбола. В Аргентине объявлен трехдневный национальный траур, в Неаполе также будет отдана дань памяти экс-футболисту местного клуба "Наполи".

О смерти Марадоны стало известно в среду, 25 ноября. Он умер у себя дома в результате остановки сердца. Не так давно легенде футбола была проведена операция на головном мозге.

60-летний Марадона - чемпион мира 1986 года. На том турнире он стал автором гола в ворота сборной Англии, пройдя с мячом более половины поля. Тот гол был признан лучшим в столетии.