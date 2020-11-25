Приморью выделили более 600 млн рублей на ликвидацию последствий циклона

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал поручение о предоставлении Приморью финансовых и материальных ресурсов на 636 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства края.

"Сейчас в регионе трудится рабочая правительственная группа во главе с министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым. Мы работаем с ними в очень тесном контакте, достаточно сказать, что менее суток нам понадобилось для того, чтобы сформировать все необходимые заявки", - рассказала председатель правительства Приморья Вера Щербина.

По ее словам, предварительная сумма ущерба составляет около 250 миллионов рублей. Резервный краевой фонд будет увеличен на 900 миллионов. Средства пойдут как на ликвидацию последствий ледяного шторма, так и на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

В прошлый четверг из-за ледяного дождя, снега и штормового ветра в Приморье произошло огромное количество коммунальных аварий, без электричества остались около 170 тысяч человек. Практически полностью был отключен от тепла Первомайский район Владивостока, где проживают свыше 155 тысяч человек. Вчера правительство края сообщило, что к теплу там подключены все дома. Электроснабжение до сих пор не восстановлено полностью.