В Крыму после реставрации открыли замок-музей "Ласточкино гнездо"

Новости

ЦБ допустил снижение доступности жилья в России 13:40
Вирусолог пояснил, защищает ли иммунитет к гриппу от COVID-19 13:36
Вопиющий ляп в новом "Мандалорце" породил волну мемов в Сети 13:35
В Испании разработали правила празднования новогодних торжеств 13:30
Вирусолог опроверг слухи о чипизации населения с помощью прививок 13:29
В Кремле рассказали о влиянии пандемии на настроение общества 13:24
В Берлине автомобиль врезался в ограду ведомства канцлера ФРГ 13:12
В Кремле не подтвердили расширение миротворческой миссии в Карабахе 13:08
Оверчук: Пандемия ускорила цифровизацию сферы образования 12:52
Арктическая экономика даст России 200 тысяч новых рабочих мест 12:48
Дневники Алана Рикмана готовятся к публикации 12:48
Спикер парламента Таджикистана предложил Володину провести ПА ОДКБ в Душанбе 12:42
Глава Минприроды: Добыча золота и меди в Арктике вырастет 12:42
В Оренбуржье двое детей по дороге в школу попали под поезд 12:38
Участника труппы "Монти Пайтон" Джона Клиза обвинили в трансфобии 12:31
Сотрудникам Еврокомиссии разрешили работать удаленно только в Брюсселе 12:23
Главы стран ЕАЭС встретятся в онлайн-формате 12:15
ЦИК предложил Наталью Чечину на пост главы избиркома Санкт-Петербурга 11:53
У главы минздрава Бурятии нашли COVID-19 11:46
Вышел трейлер продолжения мультфильма "Босс-молокосос" 11:28
Режиссер Ксавье Долан снимет свой первый телесериал 11:22
Зона радиовидимости российского сегмента МКС будет увеличена в четыре раза 11:21
Сын Александра Ширвиндта рассказал о состоянии отца 11:20
Депутат не поддержал идею запретить продажу алкоголя 1-2 января 11:19
В Тамбове умер 102-летний летчик Александр Боднар 11:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Наташа Барбье: Дача - это не каторга, а радость и удовольствие
Наташа Барбье: Дача - это не каторга, а радость и удовольствие
25.11.2020 13:34
Рубрика: Общество

В Крыму после реставрации открыли замок-музей "Ласточкино гнездо"

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

В крымском поселке Гаспра состоялось торжественное открытие после реставрационных работ и капитального ремонта замка-музея "Ласточкино гнездо".

На церемонии открытия глава Крыма Сергей Аксенов назвал это событие знаковым, поблагодарив реставраторов, строителей и всех, кто причастен к восстановлению исторического облика замка.

Фото: Пресс-служба министерства экономического развития Крыма
На крымской трассе "Таврида" начали строить многофункциональные зоны

- Ласточкино гнездо - это символ всего полуострова, - сказал Аксенов. - И сегодняшнее событие демонстрирует процветание российского Крыма.

Председатель Государственного совета республики Владимир Константинов также назвал открытие замка символическим, напомнив, что сейчас в Крыму по федеральной целевой программе одновременно строятся около 1000 объектов.

- Конечно, памятникам культурного наследия уделяется первостепенное внимание, - сказал спикер. - Мы все в ожидании открытия после реставрации и ремонта Митридатской лестницы в Керчи, других знаменитых памятников Крыма.

Министр культуры Крыма Арина Новосельская провела экскурсию по замку-музею, показав его внутренние интерьеры после реставрации.

- Это первозданный облик замка, - отметила министр. - После реставрации он стал несколько краше.

В ноябре 2018 года Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по проекту сметы реставрации. Стоимость работ оценили в 79,45 миллионов рублей. Конкурс на проведение ремонта и реставрации выиграла компания "Дизайн" из Чувашии. Все работы проводили в рамках ФЦП развития Крыма до 2022 года. За год и три месяца строители укрепили скальное основание замка, его фундамент, плиты первого этажа и междуэтажные перекрытия, а также балкон. Бережно и с максимально возможным сохранением исторических элементов здания были приведены в порядок кровля, подшивные потолки, внутренние лестничные марши и ступени, пол выстлан гранитными плитами. Стены и элементы ограждения также укрепили. Также смонтирована художественная подсветка дворца и скалы под замком.

Дворец Ласточкино гнездо после реставрации снова откроется для посетителей, внутри разместится выставочный центр.

В регионах Общество История Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым РГ-Видео

Главное сегодня

МВД предложило сократить перечень грубых ошибок в экзамене на права
ЦБ увидел пространство для снижения ключевой ставки
Россияне досрочно погасили рекордный объем ипотечных кредитов
Депутат не поддержал идею запретить продажу алкоголя 1-2 января
Цены на нефть марки Brent превысили 48 долларов за баррель
Можно ли заранее создать защиту от будущих вирусов
Что и как едят школьники