В Крыму после реставрации открыли замок-музей "Ласточкино гнездо"

В крымском поселке Гаспра состоялось торжественное открытие после реставрационных работ и капитального ремонта замка-музея "Ласточкино гнездо".

На церемонии открытия глава Крыма Сергей Аксенов назвал это событие знаковым, поблагодарив реставраторов, строителей и всех, кто причастен к восстановлению исторического облика замка.

- Ласточкино гнездо - это символ всего полуострова, - сказал Аксенов. - И сегодняшнее событие демонстрирует процветание российского Крыма.

Председатель Государственного совета республики Владимир Константинов также назвал открытие замка символическим, напомнив, что сейчас в Крыму по федеральной целевой программе одновременно строятся около 1000 объектов.

- Конечно, памятникам культурного наследия уделяется первостепенное внимание, - сказал спикер. - Мы все в ожидании открытия после реставрации и ремонта Митридатской лестницы в Керчи, других знаменитых памятников Крыма.

Министр культуры Крыма Арина Новосельская провела экскурсию по замку-музею, показав его внутренние интерьеры после реставрации.

- Это первозданный облик замка, - отметила министр. - После реставрации он стал несколько краше.

В ноябре 2018 года Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по проекту сметы реставрации. Стоимость работ оценили в 79,45 миллионов рублей. Конкурс на проведение ремонта и реставрации выиграла компания "Дизайн" из Чувашии. Все работы проводили в рамках ФЦП развития Крыма до 2022 года. За год и три месяца строители укрепили скальное основание замка, его фундамент, плиты первого этажа и междуэтажные перекрытия, а также балкон. Бережно и с максимально возможным сохранением исторических элементов здания были приведены в порядок кровля, подшивные потолки, внутренние лестничные марши и ступени, пол выстлан гранитными плитами. Стены и элементы ограждения также укрепили. Также смонтирована художественная подсветка дворца и скалы под замком.

Дворец Ласточкино гнездо после реставрации снова откроется для посетителей, внутри разместится выставочный центр.