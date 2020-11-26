Канье Уэст подарил еще одному другу российский вездеход "Шерп"

Рэпер Канье Уэст продолжает радовать своих друзей вездеходами "Шерп". В сентябре нынешнего года один экземпляр модели был передан Таухиду Эппсу (2 Chainz).

Теперь в своём аккаунте Instagram о необычном подарке рассказал Крис Браун. Вездеход российского производства имеет чёрно-матовое покрытие. Он также оснащён силовым каркасом.

В некоторых клипах Канье Уэста "Шерпы" уже мелькали. Сам хип-хоп исполнитель давно является владельцем вездехода.

Снегоболотоход "Шерп" разработал петербургский инженер Алексей Гарагашьян. Машина обладает шинами низкого давления и дорожным просветом в 600 мм. Вездеход оснащается 44-сильным дизелем Kubota объёмом 1,5 литра и пятиступенчатой механической коробкой передач.

"Шерп" популярен как в России, так и за рубежом. Базовая модель за границей стоит 96 000 долларов, что соответствует примерно 7 250 000 рублей по текущему курсу.

Ранее автор отечественного супервездехода запатентовал перспективный AG 20, который представляет собой модернизированный вариант "Шерпа".