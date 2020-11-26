Nissan пообещал порадовать любителей внедорожного наследия марки

Компания Nissan рассказала о планах на 2021 год. Оказалось, что японцы надеются порадовать российских любителей внедорожного наследия марки.

"Традиционно мы не комментируем открыто наши будущие планы, однако уже сейчас мы можем сказать, что в следующем году продолжим работать над совершенствованием наших продуктов-бестселлеров Nissan Qashqai и Nissan X-Trail, а также надеемся порадовать любителей внедорожного наследия марки интересными новостями! Пускай 2021-й год принесет много хороших известий", - рассказал "Российской газете" директор по связям с общественностью Nissan и Datsun в России Роман Скольский.

Судя по всем, речь идет или о пикапе Navara, или о внедорожнике X-Terra. Обновленный Navara был представлен в начале ноября. Автомобиль сохранил прежнее шасси и силовую основу кузова и получил новые навесные элементы - крылья с более выраженным рельефом, бамперы, а также полностью светодиодные фары и фонари. Продажи в Таиланде стартуют в декабре, на остальных рынках - с начала 2021 года.

Что касается X-Terra (модификация специально для рынков Ближнего Востока), то модель также обновилась. Передняя часть рамного внедорожника получила традиционную радиаторную решетку в стиле модели Patrol, массивный бампер с дополнительной защитой, а также новую головную светодиодную оптику с C-образными дневными ходовыми огнями.

У X-Terra 2,5-литровый бензиновый двигатель. Мощность силового агрегата составляет 165 л.с. Мотор работает совместно с семиступенчатой автоматической коробкой передач. Автомобиль доступен с задним и подключаемым полным приводом с блокировкой заднего дифференциала.

Дилеры Nissan в России в октябре реализовали 5873 автомобиля - это почти в 2,1 раза больше, чем год назад. По итогам 10 месяцев 2020 года в России было продано 46 408 автомобилей Nissan, что на 10% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.