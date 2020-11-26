Двух медсестер новосибирской больницы обвинили в избиении детей

Двум работницам детского отделения туберкулезной больницы Новосибирской области официально предъявлено обвинение в жестоком обращении с маленькими пациентами. Как рассказала "РГ" старший помощник руководителя регионального Следственного управления СКР Анастасия Кулешова, обе медсестры находятся под подпиской о невыезде.

Как установили следователи, первый зафиксированный случай насилия над детьми со стороны одной из медсестер произошел 2 ноября. Тем утром маленькая девочка, наблюдавшаяся в клинике, проснулась и встала раньше установленного времени подъема. Увидев это, 35-летняя работница больницы с силой схватила ребенка за волосы и ударила по лицу.

Двое суток спустя она же заметила, что девочка не спит во время дневного сончаса: медсестра подбежала к ребенку, опять схватила за волосы и подняла над полом. Дотащив таким образом маленькую пациентку до кровати, обвиняемая буквально бросила ее на матрац.

Оба случая удалось заснять на видео маме двух детей, лежавшей с ними в соседней палате. Заметив, что медсестры жестоко обращаются с детьми, она ставила мобильный телефон на запись и помещала его в соединяющую палаты нишу у оконного проема. Выяснилось, что "героиней" этих съемок стала еще одна медсестра больницы.

Опять же во время дневного сончаса 55-летняя работница больничного отделения заметила, что один ребенок не спит и ворочается на кровати. Решив таким образом успокоить ребенка, женщина подошла к нему и с силой ударила ладонью по спине.

Расследование привело к возбуждению еще одного уголовного дела, но уже в отношении руководства больницы. Представителей администрации подозревают в халатности, а заведующий детским филиалом был уволен.