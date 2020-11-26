Советнику крымского экс-вице-премьера дали условный срок за взятку

Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил бывшего первого зампреда комитета конкурентной политики РК и советника находящегося под арестом экс-вице-премьера крымского правительства Виталия Нахлупина Ярослава Сливку к шести с половиной годам колонии условно за получение взятки. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщил ТАСС.

Суд признал чиновника виновным в получении взятки в особо крупном размере, однако постановил считать назначенный ему срок лишения свободы условным с испытательным сроком пять лет.

Как сообщалось ранее, Нахлупин и экс-замглавы минтранса Крыма Валентин Дукорский были арестованы по делу о получении взятки в размере пяти миллионов рублей.

Также суд арестовал бывшего первого замглавы комитета конкурентной политики Крыма Ярослава Сливку. Им предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Сливка заключил сделку со следствием и дал показания на фигурантов дела. В феврале Московский городской суд перевел его под домашний арест. Активное сотрудничество со следствием и позволило Сливке получить условный срок.