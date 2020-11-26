Сборная России потеряла пять позиций в рейтинге ФИФА

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Сборная России по футболу после неудачных матчей в ноябре потеряла пять мест в обновленном рейтинге ФИФА.
В четверг Международная федерация футбола опубликовала обновленный рейтинг сильнейших сборных команд мира. По итогам ноябрьских матчей сборная России опустилась на 39-ю позицию, потеряв 19 баллов по сравнению с предыдущим месяцем.
В ноябре команда Станислава Черчесова провела три матча. Со счетом 0:0 завершился товарищеский матч против Молдавии, а в двух заключительных встречах в Лиге наций россияне уступили Турции - 2:3 и Сербии - 0:5.
Соответственно, на предстоящей в декабре жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре российская команда окажется в третьей корзине и получит более сильных соперников.
Рейтинг ФИФА на 26 ноября
- 1 (1). Бельгия - 1780 очков,
- 2 (2). Франция - 1755,
- 3 (3). Бразилия - 1743,
- 4 (4). Англия - 1670,
- 5 (5). Португалия - 1662,
- 6 (6). Испания - 1645,
- 7 (8). Аргентина - 1642,
- 8 (7). Уругвай - 1639,
- 9 (11). Мексика - 1632,
- 10 (12). Италия - 1625...
- 39 (34). Россия - 1461...