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26.11.2020 12:53
Рубрика: Спорт

Сборная России потеряла пять позиций в рейтинге ФИФА

Текст: Максим Домчев
Фото: EPA-EFE/SEDAT SUNA Фото: EPA-EFE/SEDAT SUNA
Фото: EPA-EFE/SEDAT SUNA

Сборная России по футболу после неудачных матчей в ноябре потеряла пять мест в обновленном рейтинге ФИФА.

Сборная России вновь не пробилась в высший дивизион Лиги наций

В четверг Международная федерация футбола опубликовала обновленный рейтинг сильнейших сборных команд мира. По итогам ноябрьских матчей сборная России опустилась на 39-ю позицию, потеряв 19 баллов по сравнению с предыдущим месяцем.

В ноябре команда Станислава Черчесова провела три матча. Со счетом 0:0 завершился товарищеский матч против Молдавии, а в двух заключительных встречах в Лиге наций россияне уступили Турции - 2:3 и Сербии - 0:5.

Соответственно, на предстоящей в декабре жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре российская команда окажется в третьей корзине и получит более сильных соперников.

Рейтинг ФИФА на 26 ноября
  • 1 (1). Бельгия - 1780 очков,
  • 2 (2). Франция - 1755,
  • 3 (3). Бразилия - 1743,
  • 4 (4). Англия - 1670,
  • 5 (5). Португалия - 1662,
  • 6 (6). Испания - 1645,
  • 7 (8). Аргентина - 1642,
  • 8 (7). Уругвай - 1639,
  • 9 (11). Мексика - 1632,
  • 10 (12). Италия - 1625...
  • 39 (34). Россия - 1461...
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