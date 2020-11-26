Сборная России потеряла пять позиций в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу после неудачных матчей в ноябре потеряла пять мест в обновленном рейтинге ФИФА.

В четверг Международная федерация футбола опубликовала обновленный рейтинг сильнейших сборных команд мира. По итогам ноябрьских матчей сборная России опустилась на 39-ю позицию, потеряв 19 баллов по сравнению с предыдущим месяцем.

В ноябре команда Станислава Черчесова провела три матча. Со счетом 0:0 завершился товарищеский матч против Молдавии, а в двух заключительных встречах в Лиге наций россияне уступили Турции - 2:3 и Сербии - 0:5.

Соответственно, на предстоящей в декабре жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре российская команда окажется в третьей корзине и получит более сильных соперников.

Рейтинг ФИФА на 26 ноября