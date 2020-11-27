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27.11.2020 06:22
Рубрика: Происшествия

В Приморье отстранили от работы чиновницу, отвечавшую за остров Русский

Текст: Ольга Журман

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко отстранил от работы руководителя административно-территориального управления острова Русский.

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"Со своими обязанностями она не справилась, работы мы там никакой не увидели. В течение недели ни разу не видели ее, не слышали от населения ни одного слова благодарности за оказанную работу", - отметил глава региона.

Кожемяко поручил мэру Владивостока привлечь чиновницу к ответственности. Ее функционал перейдет к одному из заместителей главы краевой столицы.

Отмечается, что в пятницу на острове дополнительно установят полевые кухни, а жителям передадут 150 газовых плит и установят пять новых электрогенераторов.

Напомним, что открытие движение по мосту на остров Русский уже несколько раз откладывали. Промышленные альпинисты чистят ванты ото льда. В прошлый четверг из-за ледяного дождя, снега и штормового ветра в Приморье произошло огромное количество коммунальных аварий, без электричества остались около 170 тысяч человек. По предварительным данным, общий ущерб превысил 250 миллионов рублей.

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