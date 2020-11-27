В попавшей в смертельное ДТП на Кубани "Газели" стояли деревянные лавки

"ГАЗель", шесть пассажиров которой погибли в результате ДТП в Выселковском районе Кубани, не была предназначена для перевозки пассажиров.

"Вместо кресел - деревянные лавки вдоль бортов, - сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ВКонтакте. - Предстоит детально разобраться, почему людей возили на работу, как груз. Это совершенно недопустимо".

Как уже сообщалось, авария произошла около 8.30 на пятом километре автодороги Выселки - Кирпильская. Водитель "ГАЗели" при развороте не предоставил преимущество в движении грузовому автомобилю "КамАЗ".

Шесть человек погибли. Как уточнил глава региона, еще восемь сейчас находятся в местной Центральной районной больнице.

"Медики оказали пострадавшим помощь, - заключил Кондратьев. - Если возникнет необходимость - вертолет санавиации готов доставить их в Краснодар".

Напомним, прокуратура и СК Кубани начали проводить проверки.