Российские клубы ни разу не выиграли в 16 еврокубковых матчах сезона

Команды российской Премьер-лиги (РПЛ) не одержали ни одной победы на групповом этапе еврокубкового сезона 2020/21.

Всего наши клубы суммарно провели уже 16 встреч. Если говорить о Лиге чемпионов, то "Зенит" и "Краснодар" набрали на двоих лишь два очка и досрочно лишились шансов на выход в плей-офф. Шансы на участие в 1/8 финала сохранил "Локомотив": в четырех матчах "железнодорожники" трижды сыграли вничью и отстают от идущего на втором месте в таблице "Атлетико" на два очка.

Что касается Лиги Европы, то в нем РПЛ представлена ЦСКА. После четырех туров армейцы расположились на последней строчке в квартете К. В случае поражения в следующем туре на своем поле от австрийского "Вольфсберга" москвичи потеряют шансы на выход в плей-офф. На данный момент в этой группе лидирует загребское "Динамо" (восемь очков), далее идут "Фейеноорд" (пять очков), с которыми накануне ЦСКА сыграл вничью (0:0), "Вольфсберг" (четыре очка) и "красно-синие" (три).