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28.11.2020 10:50
Рубрика: Экономика

На острове Русском электричество восстановят за выходные

Текст: Артем Красиков

Во всех населенных пунктах острова Русский подачу электричества восстановят до понедельника, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

Фото: Илья Аверьянов / РИА Новости
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В субботу на острове подключают электроснабжение в поселке Аякс, а также на Поспелова, в Лесное, Мелковолное, Канал, Парис. В них проживают около полутора тысяч человек.

В поселке Экипажный свет должен появиться к ночи 29 ноября. В Подножье, где находятся 1900 жителей, бригады очищают просеки и прокладывают дорогу для техники. По словам энергетиков, в минувшую пятницу трактор за 2,5 часа смог проехать всего 500 метров из-за сложной местности.

Самая большую работу предстоит сделать в районе поселков Рында и Воевода, так как там электросети расположены в лесах.

Напомним, что из-за прошедшего в Приморье ледяного дождя, движение по мосту на остров Русский временно прекращено. Людей доставляют во Владивосток и обратно на паромах. Ванты моста очищают ото льда несколько бригад альпинистов.

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