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29.11.2020 17:14
Рубрика: Российский автопром

УАЗ вспомнил о длиннобазном внедорожнике

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба УАЗа. Фото: Пресс-служба УАЗа.
Фото: Пресс-служба УАЗа.

Ульяновский автомобильный завод на своих страницах в соцсетях вспомнил о длиннобазном внедорожнике, который пользовался пусть и не массовым, но довольно оживленным спросом. Модификацию решили выпускать небольшими партиями.

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Колесную базу увеличили на 360 мм, в итоге она достигла 2760 мм. Салон стал вместительнее, а очертания кузова - более гармоничными. Кроме того, повысились управляемость и плавность хода, избавив УАЗ от знакомой нескольким поколениями привычки "козлить".

К началу 2000-х часть автомобилей стали комплектовать мостами с расширенной до 1600 мм колеей. Именно тогда на кузове появились расширители колесных арок, которые "Симбиру" подошли. Длиннобазную модификацию обозначили индексом УАЗ-3162.

Ранее компания рассказывала об УАЗ-31512 для рынка США. Модернизированная модель получила имя "Белая чума" в 1997 году из-за цвета, внешнего вида и технических характеристик. Внедорожник получил оригинальный цвет кузова, "зубастую" резину с хромированными дисками, фирменный тент из синтетического материала с молниями для доступа в заднюю часть, фиксирующими "липучками" и окнами из прозрачного пластика.

А в октябре УАЗ объявил о запуске сервиса аренды новых автомобилей марки. В фирменной онлайн-услуге доступен УАЗ "Патриот" в топовой версии с автоматической коробкой передач. Внедорожник можно взять без ограничений по пробегу на срок до 28 дней, при этом все арендные машины полностью застрахованы.

#УАЗ