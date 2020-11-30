Opel представил новые логотип и фирменный цвет бренда

Немецкий автопроизводитель под началом французского концерна PSA Group представил новый стиль, сменив дизайн фирменных молнии, шрифта и цвета.

"Цель имиджевого обновления - выглядеть еще более современно и смело. Ведь Opel всегда был символом демократизации инноваций и мобильности", - пояснили в компании.

В эпоху цифровой мобильности Opel вслед за Volkswagen, BMW, Nissan и другими компания отказалась от трёхмерного эффекта в шильдике, основной акцент - на молнии, чему способствует "похудевший" обод вокруг неё.

Жёлтый цвет, как рассказали в компании, символизирует эпоху электрификации и является узнаваемым и запоминающимся.

Новый шрифт получил название "Opel Next": его охарактеризовали как "лёгкий и одновременно энергичный, современный и чёткий".

Частично новый дизайн молнии был представлен на концепте Opel GT X Experimental, который являлся прообразом Mokka второй генерации - серийная версия кроссовера оказалась первой моделью, примерившей стиль "новый Opel". Следом за Mokka последовал Opel Crossland, который появится в России в 2021 году.