В Крыму признал вину организатор рейса, попавшего в ДТП с 9 жертвами

Организатор смертельного автобусного рейса Краснодар - Симферополь, девять пассажиров которого в конце 2020 года погибли в ДТП, признал свою вину. Он сообщил следователям, что отправил в Крым водителя, который до выезда непрерывно находился за рулем 16 часов и не мог отдохнуть. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК по Крыму и Севастополю.

Бизнесмен остается под стражей с тех пор, как после задержания суд назначил ему такую меру пресечения. Расследуя уголовное дело, следователи допросили потерпевших и свидетелей, привлеченных экспертов в области дорожного контроля и надзора, изъяли и изучили видеозаписи с камер наблюдения по пути движения автобуса. Назначены и проводятся девять сложных экспертиз, призванных уточнить травмы и полноту установления диагноза у пострадавших в дорожной аварии пассажиров автобуса. Проведенная вместе с органами Ростехнадзора проверка выявила множество нарушений в деятельности перевозчика - ИП "Донец".

Следствие считает, что к смертельной дорожной аварии привели действия бизнесмена.

Напомним, ДТП произошло рано утром 31 июля на трассе "Таврида" в районе Белогорска. Микроавтобус, перевозивший пассажиров, врезался в стоявший на обочине "КамАЗ" с прицепом. Водитель микроавтобуса и шесть пассажиров погибли на месте, еще двое скончались в больнице. Среди погибших - жители Крыма, Краснодарского и Хабаровского краев, а также Сургута и Омска.