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30.11.2020 04:45
Рубрика: Экономика

В МВД предложили прописать перечень навыков для экзамена на права

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Отдельно закрепить в новом административном регламенте по проведению экзаменов на получение водительских прав перечень навыков вождения. С таким предложением выступили в МВД России.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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Документ состоит из 19 пунктов. В него включены навыки, которые ранее проверяли на площадке. Кандидаты в водители автобусов должны будут показать умение останавливать общественный транспорт для безопасной посадки или высадки пассажиров, уточняет РИА Новости.

В новой редакции административного регламента по проведению экзаменов на получение водительских удостоверений остались штрафные баллы. Ошибки и нарушения разделены на подгруппы по одному, двум и трем штрафным баллам. Самые грубые из них, за которые экзамен могут остановить, вынесены в отдельный блок. Изменения вступят в силу 1 апреля 2021 года.

Ранее в ведомстве рассказали, что агрегаторы такси и каршеринговые компании смогут узнавать данные о наличии у водителей прав в режиме онлайн через базу данных ГИБДД. Сервисы будут доступны в следующем году. Как пояснили специалисты, данная мера направлена на снижение и профилактику аварийности на российских дорогах.

Экономика Транспорт Правительство МВД

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