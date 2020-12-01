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Рубрика: В мире

ВМС США спишут Bonhomme Richard из-за последствий пожара на корабле

Ликвидация пожара на борту Bonhomme Richard, 14 июля 2020 года. Фото: AP Photo / Gregory Bull Ликвидация пожара на борту Bonhomme Richard, 14 июля 2020 года. Фото: AP Photo / Gregory Bull
Ликвидация пожара на борту Bonhomme Richard, 14 июля 2020 года. Фото: AP Photo / Gregory Bull

Из боевого строя ВМС США будет выведен универсальный десантный корабль Bonhomme Richard. Причина в повреждениях, которые он получил в результате вспыхнувшего в июле пожара. О принятом решении сообщили представители американского военного ведомства.

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"Оценки экспертов показывают, что ремонт корабля может обойтись более чем в три миллиарда долларов и занять от пяти до семи лет. В связи с этим в ВМС пришли к выводу, что восстановление Bonhomme Richard не является целесообразным", - со ссылкой на распространенный пресс-релиз ведомства пишет ТАСС.

Напомним, десантный корабль, рассчитанный более чем на тысячу человек личного состава, загорелся 12 июля. Bonhomme Richard тогда находился на базе Военно-морских сил США в городе Сан-Диего. На то, чтобы окончательно справиться с возгоранием на борту понадобилось несколько дней. Пожар потушили лишь 16 июля. Пострадали свыше 60 человек. Расследование причин ЧП на борту продолжается.

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