ВМС США спишут Bonhomme Richard из-за последствий пожара на корабле

Из боевого строя ВМС США будет выведен универсальный десантный корабль Bonhomme Richard. Причина в повреждениях, которые он получил в результате вспыхнувшего в июле пожара. О принятом решении сообщили представители американского военного ведомства.

"Оценки экспертов показывают, что ремонт корабля может обойтись более чем в три миллиарда долларов и занять от пяти до семи лет. В связи с этим в ВМС пришли к выводу, что восстановление Bonhomme Richard не является целесообразным", - со ссылкой на распространенный пресс-релиз ведомства пишет ТАСС.

Напомним, десантный корабль, рассчитанный более чем на тысячу человек личного состава, загорелся 12 июля. Bonhomme Richard тогда находился на базе Военно-морских сил США в городе Сан-Диего. На то, чтобы окончательно справиться с возгоранием на борту понадобилось несколько дней. Пожар потушили лишь 16 июля. Пострадали свыше 60 человек. Расследование причин ЧП на борту продолжается.