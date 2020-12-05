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Рубрика: В мире

Германия назвала судно-трубоукладчик "Северного потока-2"

Германия назвала трубоукладчика "Северного потока-2" в своих водах. Этим займется специализированная баржа "Фортуна", которая ходит под российским флагом. Это стало известно из свежего навигационного предупреждения, объявленного Федеральным морским и гидрографическим агентством Германии.

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"В Балтийском море, южнее мелководного района Адлергрунд, "Фортуна" будет вести подводные операции на трубопроводе с 5 по 31 декабря", - со ссылкой на источник пишет РБК.

По данным портала MarineTraffic, сейчас судно находится в немецком порту Висмар. Ранее сообщалось о возможности привлечь к строительству другое российское трубоукладочное судно - "Академик Черский".

"Северный поток-2" не смогли завершить в конце прошлого года из-за санкций США. Под американские ограничения попали морские суда, занимающиеся укладкой труб российских морских газопроводов на глубинах более 30 метров. После введения санкций Вашингтон потребовал от европейских компаний-подрядчиков немедленно прекратить строительство. В результате, 26 ноября из проекта вышла норвежская компания Det Norske Veritas - Germanischer Lloyd (DNV GL). В октябре нынешнего года США анонсировали расширение санкций против строительства трубопровода.

Мощность двух линий "Северного потока-2" составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Он прокладывается по дну Балтийского моря из России в Германию. На сегодняшний день уложено более 2300 км труб газопровода из 2460 км.

В мире Европа Германия Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2"

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