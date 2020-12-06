Алексей Микулин родился в 1962 году, работает в полиграфии, а в свободное время лепит. И это настоящее искусство. О том, как он создает уголки Москвы и старинные квартиры из пластилина, Алексей рассказал "Родине".

На днях Алексей показал новую работу - "Гостиный двор утром". Там грузил пачки газет в фургоны в 1980-м. Эта работа вызвала невероятный интерес у подписчиков.

- В то время я жил в центре, напротив здания почтамта, - рассказывает Алексей. - А работал как раз в Гостином дворе - тогда там находился, как сейчас бы сказали, логистический центр, сортировалась почта. У меня было три смены в неделю: вечером начинаешь и в четыре-пять утра заканчиваешь. Старался успеть на грузовик, который отправлялся ранним утром из Гостиного к почтамту с заездом в несколько точек - и так оказывался возле дома...

За 40 лет обстановка в Гостином дворе менялась не раз. Микулин говорит, что его пластилиновый макет не претендует на документальную точность. Для автора важно передать дух места. И у него это получается. Через небольшие детали, автомобили, тщательно вылепленные элементы фасадов домов. Работа "Гостиный двор утром" стала одной из самых популярных.

- Московская тема у меня доминирует, поскольку я москвич, - отмечает Алексей. - Родился в коммунальной квартире на Мясницкой - тогда улице Кирова. Хорошо помню эту квартиру в деталях.

Неудивительно, что Микулин и уходящую натуру - московскую коммуналку - вылепил со всеми тонкостями. Она находилась в дореволюционном доходном доме, который известен как "Дом со львом". Микулинские коммуналки выставлялись в культурном центре "Тверская, 15". Чтобы московскую коммуналку было не только видно, но и слышно, для макетов Микулина сделали озвучку.

- Это была идея Марии Елисеевой, которая руководит благотворительным фондом "Дети Марии", - говорит Алексей. - Моя матушка написала тексты для минутных роликов, а мама Марии их озвучила.

Про себя Микулин говорит так: "Когда я был маленьким, очень любил лепить из пластилина. Но меня заставляли гулять и делать уроки. Мечтал, что когда стану большим, куплю много пластилина и буду лепить сколько мне захочется".

Так оно и вышло.

Семь лет назад Алексей начал вновь лепить вместе с семилетним сыном. Сын подрос и пластилин забросил, а папа втянулся.

Пластилин он покупает не коробками, а килограммами. Так продается не привычный детский пластилин, а скульптурный:

- Например, для "Гостиного двора" мне нужно было много желтого пластилина. Если бы это был детский пластилин, не хватило бы и 50 коробок. Поэтому основная масса - пластилин скульптурный, а детали уже из детского.

Небольшие работы Алексей Микулин хранит дома, что-то находится в творческих центрах.

А он продолжает лепить Москву. Дети помогают с развитем соцсетей, в планах обновление сайта. В общем, это тот редкий случай, когда восклицание "что он лепит!" звучит как одобрение.