В Сочи состоятся выборы мэра из-за образования городского округа Сириус

В Сочи пройдут выборы главы города. Необходимость проведения нового конкурса на должность мэра курорта возникла после выделения части территории Адлерского района в отдельную территорию - городской округ Сириус.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, заявки на участие в конкурсе подали шесть человек. Это жители Сочи, Краснодара и Ростовской области.

По результатам подсчета баллов, набранных каждым из участников конкурса, комиссия приняла решение о регистрации и представлении в Городское собрание Сочи не менее двух кандидатов. Сейчас на кресло мэра отобраны три кандидата, личности которых не раскрываются.

Конкурс проводился в два этапа. Нового главу Сочи депутаты выберут 10 декабря. Напомним, сейчас эту должность занимает Алексей Копайгородский, ранее работавший вице-губернатором Кубани. Он был избран на новый пост 10 сентября 2019 года.

Как ранее сообщала "РГ", сочинский образовательный центр "Сириус", которому в сентябре этого года исполнилось пять лет, получит статус федеральной территории. Это предполагает экономическую самостоятельность и механизм прямой коммуникации и с президентом, и с правительством. Законопроект уже внесен в Госдуму. Все решения должны вступать в силу уже с 2021 года.