В Ульяновске повысят эффективность работы муниципальных депутатов

Ульяновская Гордума разработала практические рекомендации для парламентариев, как выстроить работу с населением и представителями различных ведомств, а также решить проблемы на местах. Подробнее о "Стандарте работы депутата Ульяновской Городской Думы" рассказал спикер Илья Ножечкин.

Почему возникла необходимость в разработке стандарта?

Илья Ножечкин: В новый созыв Думы вошли как опытные политики, так и вновь вступившие в должность депутаты. Чтобы новички быстрее освоились и всеми народными избранниками более комфортно и качественно исполнялись обязанности, был предложен "Стандарт работы депутата Ульяновской Городской Думы".

Мы с коллегами представляем и защищаем интересы народа, а значит особенно важно сделать свою работу максимально продуктивной. Здесь много направлений: формирование окружного актива, взаимодействие с жителями, решение проблем через участие в региональных и федеральных проектах, развитие ТОСов. Всегда приветствуются новаторство и конкретные предложения, которые делают город комфортным и безопасным. К этому, кстати, нас призывает и губернатор Сергей Морозов.

Во время вручения мандатов новому созыву глава региона обозначил среди прочих задач активное участие в программе "Мой регион", которая определяет развитие Ульяновской области на ближайшие пять лет. Развитие областного центра во многом зависит от программ "Мой округ", их будет 40 по числу одномандатных округов. Чтобы воплотить все это в жизнь, народным избранникам понадобятся определенный опыт и навыки. Разработанный стандарт стал одним из инструментов для реализации поставленных задач, он объединяет опыт депутатов прошлых созывов.

Как звучат конкретные рекомендации по работе с избирателями?

Илья Ножечкин: Я бы несколько изменил эту формулировку. Мы все-таки в первую очередь боремся не за голоса, а за качество жизни людей. Действительно, работе с жителями посвящен отдельный блок. Они первыми сообщают о назревающей проблеме, помогают ее предупредить. В живом общении мы узнаем потребности самых разных слоев населения, можем своевременно реагировать и принимать меры.

С каждым годом растет в роль, так называемых, "Народных дум". В ближайший месяц депутаты как раз займутся их формированием, объединяя советы домов, ТОСы, НКО, родительские советы, общественные организации и других активных жителей для совместного решения задач микрорайона. Такое взаимодействие с жителями позволяет изо дня в день совершенствовать городскую инфраструктуру, работу коммунальных служб, так выявляются перспективные направления, мы делаем задел на будущее. Как не банально звучит, но все начинается со встреч с жителями. Идеи и предложения рождаются на личных приемах, а решения находятся на выездных встречах.

По каждому из округов мы давно используем социально-экономические паспорта, где отражен реестр предприятий, школ, жилых помещений, ТОС и кооперативов, список наказов и проблемных вопросов. Это позволяет лучше ориентироваться в ситуации в округе и прогнозировать его дальнейшее развитие. В методичке не только перечислены все направления работы с жителями, но и, например, указано оптимальное количество личных приемов и встреч, которые депутат должен проводить ежемесячно, даются конкретные указания по проведению выездных мероприятий, депутатскому контролю за выполнением тех или иных работ и привлечению специалистов других ведомств для решения вопросов горожан. Также разработан полноценный календарь мероприятий, которые проходят ежегодно или имеют цикличный характер.

2020-й год внес коррективы во все сферы. В условиях пандемии изменилась работа и депутатского корпуса. Есть ли рекомендации на этот счет?

Илья Ножечкин: Мы практически полностью перешли на дистанционный режим работы. Вместе с помощниками и добровольцами мы работали в качестве волонтеров, помогая с доставкой продуктов и лекарств, решая бытовые трудности людей. Это огромный опыт, которым мы просто не могли не поделиться.

Особенно актуально электронное рабочее место депутата. Паспорт округов, о котором мы уже говорили, стал для каждого дома интерактивным и кликабельным. Можно посмотреть год постройки, число проживающих, способ накопления и размер средств на капремонт. Здесь концентрируются обращения, видно проблемное поле, можно систематизировать информацию с личных приемов. Удобно? Безусловно! Даже находясь на самоизоляции, мы понимаем обстановку в округе. Чтобы данный сервис эффективно работал, необходимо грамотно его использовать, и об этом мы тоже говорим в рекомендациях.

Народные избранники во время пандемии чаще стали обращаться к социальным сетям. Такой формат имеет свои плюсы. Мы получаем оперативную обратную связь, через разные соцсети охватываем больше граждан и можем оперативно отвечать на возникающие у них вопросы. Жителям проще написать своему депутату, чем идти к нему на прием. К тому же соцсети являются публичным полем. По острым темам разворачиваются дискуссии. Мы сразу видим срез мнений по конкретному вопросу. Но нельзя допускать, чтобы такие обращения жителей оставались без ответа и реакции. В противном случае складывается ощущение, что проблема осталась нерешенной, что часто не так.

Поэтому мы предлагаем народным избранникам, во-первых, вести свои страницы на постоянной основе, а не эпизодически. Во-вторых, не стоит ограничиваться только постами. У нас уже есть опыт, когда для участия в ежегодном конкурсном отборе проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан, мы проводили голосования в личных аккаунтах депутатов. Жители сами выбирали наиболее приоритетный из нескольких проектов, и все это абсолютно публично. Думаю, что многие заметили, как изменились страницы моих коллег в социальных сетях, насколько удобнее стало взаимодействие с ними.

Вы уже говорили о том, что депутату важно выходить с конструктивными предложениями и защищать интересы граждан. Как это реализовать на практике?

Илья Ножечкин: В первую очередь нужно работать на заседаниях и в составе профильных комитетов. Именно здесь мы обсуждаем наиболее острые вопросы, закладываем в бюджете средства для их решения. Бабушке с верхнего этажа хрущевки все равно, что мы думаем по поводу текущей крыши или разбитого фонаря по дворе. Ей важно, чтобы в квартире было сухо, а на улице светло.

По-настоящему серьезных вопросов, которые затрагивают сотни людей, много. Порой, чтобы добиться положительного результата, нужно проявить упорство: собрать рабочую группу, изучить опыт других регионов, обсудить с коллегами, разработать законопроект или внести изменения в бюджет. В методическом пособии мы не только говорим о последовательности действий, но и закладываем необходимую правовую основу.

Не боитесь, что стандарт создаст обезличенный шаблон в работе депутатов?

Илья Ножечкин: Мы ни в коем случае никого не лишаем индивидуального подхода. "Стандарт работы депутата Ульяновской Городской Думы" носит рекомендательный характер. Это инструмент, который можно применять по-разному, консолидация опыта и знаний. Как использовать его на практике, каждый народный избранник решает самостоятельно. Документ призван систематизировать работу, рекомендовать эффективные решения, повысить качество взаимодействия с жителями округа, в том числе с использованием современных технологий. Главным критерием оценки деятельности депутатов по-прежнему останутся конкретные дела и отзывы горожан.