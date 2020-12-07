"Ростех": Беспилотник "Корсар" может пойти в серию после получения заказа от МО РФ

Российский беспилотник среднего класса "Корсар" может начать выпускаться серийно после получения заказа от Министерства обороны РФ. Об этом заявил на брифинге генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, отвечая на вопрос "Российской газеты".

По его словам, в России сейчас идут активные работы по созданию перспективных БПЛА среднего и тяжелого класса. "У нас уже есть носители, и в этом направлении работают не только предприятия Ростеха, но и Уральский завод гражданской авиации, и компания "Кронштадт" - сказал Чемезов.

Он напомнил, что концерн "Сухой" уже завершил разработку и начал испытания тяжелого БПЛА "Охотник", который уже испытывался в связке с самолетом пятого поколения Су-57.

"Это перспективный беспилотник, который может летать на дальние расстояния, а также управляться как оператором на земле, так и экипажем самолета, с которым находится в связке", - отметил глава "Ростеха". Кроме того, этот беспилотник может нести достаточно мощное вооружение. "Это хорошая техника. Сейчас Министерство обороны просит максимально ускориться в завершении всех работ по этим проектам", - сказал Чемезов.

Он отметил, что сейчас в России производят беспилотные носители небольшого размера. "Например, беспилотники "Калашникова" участвовали в боевых действиях в Сирии. Они хорошо себя зарекомендовали, Минобороны с удовольствием их приобретает", - уточнил Чемезов. По его словам, эти беспилотники не только разведывательные, но и боевые. "Может по мощности они не такие большие, но это эффективные беспилотники", - сказал он.

Он также напомнил, что в России создан средний беспилотник "Корсар", который может нести на себе вооружение. Его уже представляли на параде Победы и на выставке "Армия". "Есть несколько экземпляров, они летают, проходят опытную эксплуатацию", - уточнил Чемезов. Отвечая на вопрос когда "Корсар" может пойти в серию, Чемезов пояснил, что это зависит от Министерства обороны России. "Как только от них поступит заказ, начнется серийный выпуск "Корсара", - сказал он.