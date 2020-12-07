"Ростех": Беспилотник "Корсар" может пойти в серию после получения заказа от МО РФ

По его словам, в России сейчас идут активные работы по созданию перспективных БПЛА среднего и тяжелого класса. "У нас уже есть носители, и в этом направлении работают не только предприятия Ростеха, но и Уральский завод гражданской авиации, и компания "Кронштадт" - сказал Чемезов.
Он напомнил, что концерн "Сухой" уже завершил разработку и начал испытания тяжелого БПЛА "Охотник", который уже испытывался в связке с самолетом пятого поколения Су-57.
"Это перспективный беспилотник, который может летать на дальние расстояния, а также управляться как оператором на земле, так и экипажем самолета, с которым находится в связке", - отметил глава "Ростеха". Кроме того, этот беспилотник может нести достаточно мощное вооружение. "Это хорошая техника. Сейчас Министерство обороны просит максимально ускориться в завершении всех работ по этим проектам", - сказал Чемезов.
Он отметил, что сейчас в России производят беспилотные носители небольшого размера. "Например, беспилотники "Калашникова" участвовали в боевых действиях в Сирии. Они хорошо себя зарекомендовали, Минобороны с удовольствием их приобретает", - уточнил Чемезов. По его словам, эти беспилотники не только разведывательные, но и боевые. "Может по мощности они не такие большие, но это эффективные беспилотники", - сказал он.
Он также напомнил, что в России создан средний беспилотник "Корсар", который может нести на себе вооружение. Его уже представляли на параде Победы и на выставке "Армия". "Есть несколько экземпляров, они летают, проходят опытную эксплуатацию", - уточнил Чемезов. Отвечая на вопрос когда "Корсар" может пойти в серию, Чемезов пояснил, что это зависит от Министерства обороны России. "Как только от них поступит заказ, начнется серийный выпуск "Корсара", - сказал он.