Сериал с Николь Кидман "Отыграть назад" обошел "Игру престолов"

Только что закончившийся (наша рецензия) психологический триллер HBO "Отыграть назад" с Николь Кидман и Хью Грантом в главных ролях побил главный хит канала - "Игру престолов".

Как передает Variety, шоу, решенное в формате мини-сериала, показало наиболее успешный для продукции сервиса результат, обойдя первый сезон GOT на британском платном канале Comcast Sky Atlantic: стартовый эпизод программы посмотрели к этому дню более 2,78 миллиона человек. Что больше, чем аудитория, в том числе, "Хранителей" и "Настоящего детектива".

При этом финал шоу показал лучший результат со времен финала второго сезона триллера "Большая маленькая ложь" (к созданию которого, кстати, также приложился сценарист и продюсер "Отыграть…" Дэвид Келли) - заключительный эпизод на всех площадках HBO собрал более трех миллионов зрителей.

При этом шоу вошло в историю и как первый оригинальный сериал канала, количество зрителей которого неуклонно увеличивалось от эпизода к эпизоду. В итоге финал программы по сравнению со стартовой серией посмотрели на 168% больше зрителей.