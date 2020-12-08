Интервью "Российской газете" Генпрокурора РФ Игоря Краснова. Главное

- С нового года госслужащие будут обязаны отчитываться о накоплениях в криптовалютах.

- По инициативе прокуроров в связи с выявленными нарушениями более 350 должностных лиц уволены в связи с утратой доверия. Среди них есть и представители правоохранительных органов, и руководители высокого уровня.

- Сумма ущерба по уголовным делам о коррупции за 9 месяцев этого года составила 45,4 млрд рублей.

- Прокурорами в этом году инициировано 260 процедур контроля за расходами госслужащих, получено 25 материалов для обращения в суд, по итогам рассмотрения которых в суды направлено 40 исков на сумму почти 39 млрд рублей.

- По российским запросам наложены ограничительные меры на денежные средства, находящиеся на счетах в иностранных кредитных организациях, на сумму более 350 млн долларов США.

- Только в первом полугодии 2020 года правоохранительными органами выявлено более 350 преступлений коррупционной направленности, связанных с подкупом должностных лиц при заключении контрактов.

Полную версию эксклюзивного интервью Генерального прокурора Игоря Краснова "Российской газете" читайте здесь.