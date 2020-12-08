Интервью "Российской газете" Генпрокурора РФ Игоря Краснова. Главное

Новости

Клеща можно распознать в домашних условиях 17:20
Корону и драгоценности нашли в усыпальнице принцессы Силла 17:12
В Москве на закупку препаратов от COVID-19 выделили дополнительные деньги 16:59
В Орловской области 31 декабря будет выходным 16:55
Олимпийский комитет Беларуси назвал предвзятой позицию МОК 16:32
В США умер покоритель сверхзвука 16:01
Премьеры России и Беларуси обсудили энергетику и науку 16:00
Экс-председатель Мосгорсуда назначена советником Собянина 15:59
Глава Роспотребнадзора дала рекомендации при вакцинации от коронавируса 15:56
Путин подписал закон о запрете рекламы способов искажения данных счетчиков 15:47
Посол Сербии поблагодарил Минобороны РФ за помощь в борьбе с коронавирусом 15:34
Маткапитал разрешили отзывать с накопительной части пенсии 15:31
Швейцария объявила об открытии лыжных курортов на праздники 15:15
В Петербурге создана единая вакцина от гриппа и коронавируса 15:12
"Заморозка" накопительной пенсии продлена до конца 2023 года 15:10
Сценарист S.T.A.L.K.E.R., писатель-фантаст Сергей Иванов умер от COVID 15:09
Путин подписал закон об удаленной работе 15:01
Путин утвердил заморозку индексации окладов госслужащих 15:00
Ущерб по уголовным делам о коррупции в этом году составил 45,4 млрд рублей 15:00
Главой Татарстанской митрополии стал митрополит Екатеринбургский 14:53
Путин назвал "узкое место" железных дорог 14:51
Путин подписал закон о Госсовете 14:50
Мишустин запустил эксперимент по использованию автономных судов 14:46
Путин назвал риски предложения продать клиники "РЖД" 14:40
В Петербурге хвастливую хинкальную могут оштрафовать на 500 тысяч рублей 14:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Рособрнадзор запустил навигатор для подготовки к ЕГЭ
Рособрнадзор запустил навигатор для подготовки к ЕГЭ
МВД обяжет автошколы в течение пяти дней передавать информацию об учениках
МВД обяжет автошколы в течение пяти дней передавать информацию об учениках
Смотрите на сайте RG.RU трансляцию презентации книги П. Крашенинникова "История отечественных конституций"
Смотрите на сайте RG.RU трансляцию презентации книги П. Крашенинникова "История отечественных конституций"
08.12.2020 17:00
Рубрика: Власть

Интервью "Российской газете" Генпрокурора РФ Игоря Краснова. Главное

- С нового года госслужащие будут обязаны отчитываться о накоплениях в криптовалютах.

- По инициативе прокуроров в связи с выявленными нарушениями более 350 должностных лиц уволены в связи с утратой доверия. Среди них есть и представители правоохранительных органов, и руководители высокого уровня.

- Сумма ущерба по уголовным делам о коррупции за 9 месяцев этого года составила 45,4 млрд рублей.

- Прокурорами в этом году инициировано 260 процедур контроля за расходами госслужащих, получено 25 материалов для обращения в суд, по итогам рассмотрения которых в суды направлено 40 исков на сумму почти 39 млрд рублей.

- По российским запросам наложены ограничительные меры на денежные средства, находящиеся на счетах в иностранных кредитных организациях, на сумму более 350 млн долларов США.

- Только в первом полугодии 2020 года правоохранительными органами выявлено более 350 преступлений коррупционной направленности, связанных с подкупом должностных лиц при заключении контрактов.

Полную версию эксклюзивного интервью Генерального прокурора Игоря Краснова "Российской газете" читайте здесь.

Власть Безопасность Правоохранительная система Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство Генпрокуратура Борьба с коррупцией Статьи и интервью. Главное

Главное сегодня

Интервью "Российской газете" Генпрокурора РФ Игоря Краснова. Главное
Путин подписал закон о наказании за отчуждение территорий РФ
Лавров: Отношениям России и Германии нужна перезагрузка
В России с начала года предотвратили 41 теракт
Роспотребнадзор возбудил дело после концерта "Песня года"
Верховный суд защитил права работника при сокращении штатов
В Росгвардии определили, как должны работать частные охранники