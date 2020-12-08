Как портал "Память народа" стал по-настоящему народным

Что изменилось? Какие возможности открываются для семей фронтовиков и каждого из нас? Есть ли шансы найти еще кого-то, кто не вернулся с войны и до сих пор числится без вести пропавшим? Об этом на Совете экспертов в "Российской газете" рассказал заместитель начальника управления Минобороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов.
По его словам, в 2020 году в информационную систему "Память народа" занесены списки запасных частей, извещения и похоронки из военкоматов - это 416 тысяч записей. Документы по награждениям - 338 тысяч записей. А плюс к этому - 4,3 миллиона записей из медицинских документов, включая карточки раненых и карточки Военно-медицинского архива. Получено из военкоматов и введено в оборот 1 миллион 500 тысяч записей из документов о призыве и демобилизации.
- Просто сказать: 1 миллион 500 тысяч, а ведь за каждой цифрой - человек, - пояснил Андрей Леонидович. - То есть полтора миллиона чьих-то сыновей, отцов, братьев, сестер, дочерей, а сегодня уже бабушек и дедов увековечены в государственной информационной системе.
Да, портал "Память народа" официально зарегистрирован как государственная информационная система, а министерством обороны утверждена концепция ее развития на ближайшие четыре года. Но уже сейчас проект открывает людям путь к информации не только о погибших и пропавших без вести, а уже обо всех участниках Великой Отечественной. Теперь, по словам Андрея Таранова, в большинстве случаев можно проследить фронтовую судьбу человека - от призыва в военкомате до возвращения с войны в качестве победителя. Или до того момента, когда сведения о нем перестали поступать. В систему заведены первичные места захоронений и теперь они привязаны к современным реалиям.
- Мы создали алгоритм, который с высокой вероятностью указывает, где искать воина, погибшего и захороненного как неизвестный солдат, - рассказал на Совете экспертов представитель Минобороны России. - Именно сводная информация из разных источников и архивов, собранная вместе, позволяет такую информационную цепочку восстановить...
В год 75-летия Победы, как уже сообщали, в парке "Патриот" открыли мемориал "Дорога памяти". И вдоль этой Дороги - не только погибшие, а все участники войны.
- Почти 34 миллиона граждан Советского Союза, призванных на защиту Родины. И там же, на одноименном сайте, размещена выборка из банка данных "Память народа", - подчеркнул Андрей Таранов. - На "Дороге памяти" размещен ресурс, который дает возможность ознакомиться с персональными данными, фотографиями, письмами фронтовиков. А "Память народа" позволяет получить сводную информацию о человеке и проследить его фронтовую судьбу.
А вот подсказка, как найти земляков, призванных на фронт одним военкоматом (из одного района). На портале "Память народа" в разделе "Герои войны" находим знакомого фронтовика, который призван из этого района. Выбираем ссылку "Боевой путь" и на открывшейся странице находим "Место призыва". А когда ее откроете, увидите ссылку "Герои, призванные в данном военкомате". Вам станет доступен список земляков, награжденных орденами и медалями.
Как искать сведения об участнике войны, его судьбе и боевом пути на портале "Память народа"? Узнайте, перейдя по этой ссылке.
А вот подсказка, как найти земляков, призванных на фронт одним военкоматом (из одного района). На портале "Память народа" в разделе "Герои войны" находим знакомого фронтовика, который призван из этого района. Выбираем ссылку "Боевой путь" и на открывшейся странице находим "Место призыва". А когда ее откроете, увидите ссылку "Герои, призванные в данном военкомате". Вам станет доступен список земляков, награжденных орденами и медалями.
Нашли решение
Кто-то, столкнувшись с проблемной ситуацией, топит ее в словах, ищет виноватых и причины, почему исправить нельзя. А другие находят выход . Двумя историями поделились участники Совета экспертов - создатель "Книги памяти Пензенской области" Сергей Дворянкин и сотрудник налоговой службы в Кабардино-Балкарии Ахмед Нахушев, который вместе с дочерью проясняет фронтовые судьбы своих земляков и возвращает в семьи их затерявшиеся награды.
Сергей Дворянкин, Пенза:
- В 2009 году я решил найти могилу своего погибшего деда. Она оказалась в деревне Промклево Орловской области, а во время войны это была часть Курской.
Сначала созвонился с местными властями - уточнил, есть ли фамилия деда. При этом в ОБД "Мемориал" уже была сформирована карточка захоронения на 857 бойцов, которые там должны были быть увековечены. В Орле, в областном военкомате, мне назвали 330 фамилий, в районном - уже только 200 с чем-то, а в сельской администрации - 168. Когда добрался до самой могилы, фамилий там оказалось 67...
В этом захоронении вместе с моим дедом значились еще 50 пензяков. Но оказалось, что 26 человек из этого списка... вернулись с войны. Это мы выяснили, когда дошли до родственников, установили с ними связь. Внук одного из бойцов узнал, что на братской могиле в Промклево обновляются списки, звонит и просит: оставьте моего деда. Я говорю: как можем оставить? Он вернулся... А внук на своем: "Понимаете, он был в плену. И в День Победы даже стеснялся ходить на парад. Это единственное место, где он увековечен..."
На этом конкретном мемориале мы с именами разобрались - сейчас там значится около полутора тысяч погибших. Установлены доски мемориальные, территория приведена в порядок. И там же после тщательной проверки на отдельной доске разместили список людей, которые числились там захороненными. И указали: "Их посчитали погибшими, а они вернулись с войны".
Ахмед Нахушев, Кабардино- Балкарская Республика:
- В какой-то момент на портале "Память народа" мы обнаружили ошибочные сведения о мемориальном сооружении в городе Баксан рядом с детским садом N 3. Там увековечены имена 223 погибших в годы войны уроженцев Баксана, а было указано, что это братское захоронение. Недостоверная информация вводила людей в заблуждение. Мы направили сообщение об этом в управление Минобороны России по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества. После уточняющей переписки паспорт мемориального сооружения как составленный ошибочно был удален с портала "Память народа".
Посмертный орден Суфьяна Тлизамова и четыре боевых награды Авеса Матаева (слева) обнаружили и вернули в семьи погибших отец и дочь Нахушевы. Как им такое удается, читайте здесь.
Какую информацию необходимо собрать до начала поиска - узнайте тут.
Попутно хотим дать простой, но важный совет при запросах в электронные базы. Если фамилия, имя, отчество, а также место и год рождения разыскиваемого вами человека могут допускать разночтения в буквах и цифрах, попробуйте вводить разные варианты. Только делайте это последовательно, меняя что-то одно в одном месте. Будете аккуратны и настойчивы - и вам обязательно повезет: обнаружите то, что раньше найти не удавалось.
Объясняется это как минимум двумя причинами. В документах военного времени фамилия, имя, отчество, год и даже место рождения могут иметь написание, отличное от того, что известно вам. А во-вторых, многие документы составляли от руки или печатали на машинке, и при их переводе в электронный вид записи далеко не всегда могут быть распознаны однозначно и достоверно. Именно поэтому при отсутствии результатов на первый запрос мы рекомендуем его повторить.
Как составлять и куда отправлять запросы о судьбе участников Великой Отечественной войны, прочтите по этой ссылке.
Как узнать номер воинской части, где служил близкий вам человек? Это можно сделать по военному билету, учетно-послужной карточке, наградным документам, справкам о ранении, извещению о гибели, адресу полевой почты, если подобные документы сохранились в семейном архиве и/или военкомате по месту жительства или призыва. Второй источник информации - оцифрованные архивные документы о награжденных, раненых, погибших, умерших от ран, пропавших без вести, оказавшихся в плену. Они открыты для самостоятельного поиска на ресурсах "Подвиг народа", "Память народа", ОБД "Мемориал".
Хотите продолжить самостоятельный поиск уточняющих сведений и дополнительной информации об участниках Великой Отечественной войны в интернете? Ссылки на самые полезные цифровые ресурсы здесь.
Перед боем партбилет не спрашивали
Из архивной справки следует, что по состоянию на 1 ноября 1946 года орденом Ленина произведено всего 63 612 награждений. В том числе: Героев Советского Союза - 12 208, Героев Социалистического труда - 216, различных награждений - 50 765, воинских частей, организаций и коллективов - 423 (ГАРФ, фонд 7523, оп. 17, д. 353, с. 50).
А на соседних страницах - еще один не менее знаменательный документ. В оригинале озаглавлен так: "Справка о количестве награждений орденами и медалями СССР за время Великой Отечественной войны по состоянию на 1-е апреля с.г.". Как видно из пояснения на сайте ГАРФ, это все тот же 1946 год, но справка составлена непосредственно в отделе по учету и регистрации награжденных Президиума Верховного Совета СССР.
Документ представляет интерес во многих отношениях.
Во-первых, в нем приводятся сводные данные обо всех награждениях в годы войны. Медалями - 6 603 960, орденами - 4 875 695, всего - 11 479 655. Из них за трудовые заслуги - 386 58. Остальное, более 11 миллионов награждений - за военные подвиги и боевые отличия (ГАРФ, фонд 7523, оп. 17, д. 353, с. 11-12).
С учетом сегодняшнего знания, в том числе материалов, представленных в проекте "Звезды Победы", можем утверждать, что это данные не полные. И не только потому, что представления к наградам за боевые отличия и, в особенности, за ранения в годы войны продолжались до конца 40-х и в начале 50-х (например, только в 1946-м - 240 тысяч, в 1947-м - еще 408 тысяч награждений).
Другое объяснение связано с тем, что, помимо орденов и четырех медалей ("За отвагу", "За боевые заслуги", медаль Ушакова и медаль Нахимова), которые имели порядковые номера и по которым велся персональный учет, в годы войны и сразу после нее произведено огромное число награждений так называемыми "неномерными" медалями - за оборону, освобождение, взятие городов (8,2 млн награждений), за победу над Германией и победу на Японией (16,7 млн).
А всего за боевые заслуги, героизм, мужество, отличие в службе и трудовую доблесть в годы Великой Отечественной войны, включая войну с Японией, произведено около 38 миллионов награждений. Из них серийные (порядковые) номера имели примерно 12 880 орденов и медалей. По таким наградам был организован и сохраняется персональный (именной) учет. Но даже они в силу разных обстоятельств военного времени и по субъективным причинам послевоенных лет в большом количестве (счет - на сотни тысяч) до сих пор остаются неврученными. Установлением таких фактов и оказанием методической помощи семьям награжденных в их самостоятельном поиске мы по мере сил занимаемся в проекте "Звезды Победы".
Вернемся вновь к упомянутой архивной справке. Помимо очевидной и объяснимой неполноты она содержит малоизвестные, а для многих уже недоступные сведения о национальной и партийной принадлежности награжденных, а также указывает их пол.
Отмечается, что такие данные собраны не на всех награжденных, а на 7,33 миллиона человек. Но и эта выборка (почти 64 процента от награждений, учтенных на тот момент) дает адекватное представление о том, что было. А вместе с тем - пищу для размышлений, как воспринимать и оценивать это теперь.
Сначала о женщинах. Вопреки расхожим представлениям, их в годы войны орденами и медалями особо не жаловали: на 40 награжденных мужчин - одна женщина. Или - 2, 4 процента от общего числа награждений.
Данные о партийной принадлежности еще интереснее. Они прямо указывают на то, что награждали не только коммунистов и комсомольцев, а скорее, даже наоборот: члены ВКП (б) и кандидаты - 34 процента, члены ВЛКСМ - 16, а беспартийные бойцы и командиры - 49,5, то есть каждый второй из получивших орден или медаль.
Теперь - самая взрывоопасная статистика: национальность награжденных. Говорить буду, как есть.
Первые две позиции, тут никакой сенсации, занимают с большим отрывом от всех русские (68 процентов) и украинцы (13,81). На третьей-шестой строках - белорусы (2,9), евреи (1,93), татары (1,89), казахи (1,03). Всего среди награжденных упоминаются представители 36 национальностей и объединенной группы "Народы Севера".
На другие, не выделенные отдельной строкой, национальности СССР и национальности других стран приходится 0,33 процента от всех награжденных - примерно, как на эстонцев, латышей, литовцев и карелов вместе взятых.
Сканкопия архивной справки со всей наградной статистикой образца 1946 года доступна для изучения здесь.
В качестве иллюстраций использованы документальные фотоснимки, собранные и атрибутированные в проекте "Образы войны".
Хроника награждений по годам (1941 -1948)
1941 - 32 700
1942 - 395 000
1943 - 2 050 000
1944 - 4 300 000
1945 - 5 470 000
1946 - 240 000
1947 - 408 000
1948 - более 4 000
Кем и как производись награждения (1941-1948)
Указы
Президиума Верховного Совета СССР - более 835 тыс. На этом уровне присваивалось звание Герой Советского Союза и производились награждения орденами Ленина, "полководческими" орденами Кутузова, Суворова, Нахимова, Ушакова, в особых случаях - орденами Красного Знамени и Отечественной войны, а также "маршальским" орденом "Победа".
Приказы
командования фронтов и флотов - более 1, 4 млн
командования армий и флотилий - более 2, 35 млн
командования корпусов и эскадр кораблей - более 990 тысяч
командования дивизий - около 2, 72 млн
командиров бригад - более 10,75 млн
командиров полков - более 3,53 млн
Статистика по высшим и редким наградам
11 525 человек (по другим данным - 11 418) удостоены звания Герой Советского Союза. Из них дважды - 104, трижды - 3 (маршал Г.К. Жуков, летчики-истребители И.Н. Кожедуб, А. И. Покрышкин). В случае гибели или посмертного награждения медаль "Золотая звезда" и орден Ленина к ней передавались в семьи погибших, в отдельных случаях - в музеи.
2 562 участников Великой Отечественной войны стали кавалерами ордена Славы трех степеней. Он учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 ноября 1943 года и считался самой почетной солдатской наградой. Всего произведено более 1 028 560 награждений орденами Славы разных степеней. По данным проекта "Звезды Победы", орден Славы первой степени не получили 230 награжденных (каждый одиннадцатый), II степени - 6791 (каждый седьмой), III степени - 177 тысяч (почти каждый пятый).
Орденом Ленина (учрежден Постановлением Президиума ЦИК СССР от 6 апреля 1930 года как высшая государственная награда) в годы Великой Отечественной войны произведено более 41 тысячи награждений. Числятся неврученными 6115 орденов.
Реже всего представляли к ордену Ушакова (две степени, всего 247 награждений) и к ордену Нахимова (две степени) - 540 награждений.
Еще меньше - всего 19 награждений - произведено маршальским орденом "Победа" (учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 ноября 1943 года - в один день с солдатским орденом Славы). И.В.Сталин, Г.К.Жуков, А.В.Василевский отмечены этой наградой дважды.
Если человек погиб и не получил свою законную награду, кто из родственников может сейчас ее получить?
Если награжденный погиб, пропал без вести или умер уже после войны, а неврученная награда обнаружилась только сейчас, дети награжденного или его вдова (ее вдовец), брат, сестра или один из внуков имеют право получить удостоверение к награде. И только они. При этом сбор документов, удостоверяющих родственные связи, лежит на заявителе. Как показывают письма в проект "Звезды Победы", у многих награжденных, в том числе посмертно, не было детей в законном браке. А еще чаще - ушли на фронт неженатыми и погибли. В таких случаях потребуется подтверждение, что у погибшего (умершего) фронтовика нет и не было детей. Поступившее обращение из Главного управления кадров Минобороны России могут перенаправить в Управление по госнаградам президента России - только там вправе принимать решения по исключительным случаям.
Возможно, своим юридически обоснованным заявлением вам удастся создать прецедент.
Больше информации и полезных советов в проекте "Звезды Победы"
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