Как портал "Память народа" стал по-настоящему народным

Созданный несколько лет назад и уже знакомый многим интернет-портал архивных документов об участниках Великой Отечественной войны "Память народа" в этом году заметно вырос в объеме, а главное - стал по-настоящему народным.

Этот фронтовой рисунок - из рукотворного фолианта "От Сталинграда до Вены", что был создан в 4-й гвардейской армии в декабре 45-го. Спустя 75 лет в издательстве "ЛЮДОВИК" уникальная книга обрела вторую жизнь и воскресила сотни героических имен.

Что изменилось? Какие возможности открываются для семей фронтовиков и каждого из нас? Есть ли шансы найти еще кого-то, кто не вернулся с войны и до сих пор числится без вести пропавшим? Об этом на Совете экспертов в "Российской газете" рассказал заместитель начальника управления Минобороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов.

По его словам, в 2020 году в информационную систему "Память народа" занесены списки запасных частей, извещения и похоронки из военкоматов - это 416 тысяч записей. Документы по награждениям - 338 тысяч записей. А плюс к этому - 4,3 миллиона записей из медицинских документов, включая карточки раненых и карточки Военно-медицинского архива. Получено из военкоматов и введено в оборот 1 миллион 500 тысяч записей из документов о призыве и демобилизации.

- Просто сказать: 1 миллион 500 тысяч, а ведь за каждой цифрой - человек, - пояснил Андрей Леонидович. - То есть полтора миллиона чьих-то сыновей, отцов, братьев, сестер, дочерей, а сегодня уже бабушек и дедов увековечены в государственной информационной системе.

Да, портал "Память народа" официально зарегистрирован как государственная информационная система, а министерством обороны утверждена концепция ее развития на ближайшие четыре года. Но уже сейчас проект открывает людям путь к информации не только о погибших и пропавших без вести, а уже обо всех участниках Великой Отечественной. Теперь, по словам Андрея Таранова, в большинстве случаев можно проследить фронтовую судьбу человека - от призыва в военкомате до возвращения с войны в качестве победителя. Или до того момента, когда сведения о нем перестали поступать. В систему заведены первичные места захоронений и теперь они привязаны к современным реалиям.

- Мы создали алгоритм, который с высокой вероятностью указывает, где искать воина, погибшего и захороненного как неизвестный солдат, - рассказал на Совете экспертов представитель Минобороны России. - Именно сводная информация из разных источников и архивов, собранная вместе, позволяет такую информационную цепочку восстановить...

В год 75-летия Победы, как уже сообщали, в парке "Патриот" открыли мемориал "Дорога памяти". И вдоль этой Дороги - не только погибшие, а все участники войны.

- Почти 34 миллиона граждан Советского Союза, призванных на защиту Родины. И там же, на одноименном сайте, размещена выборка из банка данных "Память народа", - подчеркнул Андрей Таранов. - На "Дороге памяти" размещен ресурс, который дает возможность ознакомиться с персональными данными, фотографиями, письмами фронтовиков. А "Память народа" позволяет получить сводную информацию о человеке и проследить его фронтовую судьбу.

А вот подсказка, как найти земляков, призванных на фронт одним военкоматом (из одного района). На портале "Память народа" в разделе "Герои войны" находим знакомого фронтовика, который призван из этого района. Выбираем ссылку "Боевой путь" и на открывшейся странице находим "Место призыва". А когда ее откроете, увидите ссылку "Герои, призванные в данном военкомате". Вам станет доступен список земляков, награжденных орденами и медалями.

Подробности

Как искать сведения об участнике войны, его судьбе и боевом пути на портале "Память народа"? Узнайте, перейдя по этой ссылке.

А вот подсказка, как найти земляков, призванных на фронт одним военкоматом (из одного района). На портале "Память народа" в разделе "Герои войны" находим знакомого фронтовика, который призван из этого района. Выбираем ссылку "Боевой путь" и на открывшейся странице находим "Место призыва". А когда ее откроете, увидите ссылку "Герои, призванные в данном военкомате". Вам станет доступен список земляков, награжденных орденами и медалями.

Из личного опыта

Нашли решение

Кто-то, столкнувшись с проблемной ситуацией, топит ее в словах, ищет виноватых и причины, почему исправить нельзя. А другие находят выход . Двумя историями поделились участники Совета экспертов - создатель "Книги памяти Пензенской области" Сергей Дворянкин и сотрудник налоговой службы в Кабардино-Балкарии Ахмед Нахушев, который вместе с дочерью проясняет фронтовые судьбы своих земляков и возвращает в семьи их затерявшиеся награды.

Сергей Дворянкин, Пенза:

- В 2009 году я решил найти могилу своего погибшего деда. Она оказалась в деревне Промклево Орловской области, а во время войны это была часть Курской.

Сначала созвонился с местными властями - уточнил, есть ли фамилия деда. При этом в ОБД "Мемориал" уже была сформирована карточка захоронения на 857 бойцов, которые там должны были быть увековечены. В Орле, в областном военкомате, мне назвали 330 фамилий, в районном - уже только 200 с чем-то, а в сельской администрации - 168. Когда добрался до самой могилы, фамилий там оказалось 67...

В этом захоронении вместе с моим дедом значились еще 50 пензяков. Но оказалось, что 26 человек из этого списка... вернулись с войны. Это мы выяснили, когда дошли до родственников, установили с ними связь. Внук одного из бойцов узнал, что на братской могиле в Промклево обновляются списки, звонит и просит: оставьте моего деда. Я говорю: как можем оставить? Он вернулся... А внук на своем: "Понимаете, он был в плену. И в День Победы даже стеснялся ходить на парад. Это единственное место, где он увековечен..."

На этом конкретном мемориале мы с именами разобрались - сейчас там значится около полутора тысяч погибших. Установлены доски мемориальные, территория приведена в порядок. И там же после тщательной проверки на отдельной доске разместили список людей, которые числились там захороненными. И указали: "Их посчитали погибшими, а они вернулись с войны".

Ахмед Нахушев, Кабардино- Балкарская Республика:

- В какой-то момент на портале "Память народа" мы обнаружили ошибочные сведения о мемориальном сооружении в городе Баксан рядом с детским садом N 3. Там увековечены имена 223 погибших в годы войны уроженцев Баксана, а было указано, что это братское захоронение. Недостоверная информация вводила людей в заблуждение. Мы направили сообщение об этом в управление Минобороны России по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества. После уточняющей переписки паспорт мемориального сооружения как составленный ошибочно был удален с портала "Память народа".

Фото: Из архива семьи Нахушевых

Посмертный орден Суфьяна Тлизамова и четыре боевых награды Авеса Матаева (слева) обнаружили и вернули в семьи погибших отец и дочь Нахушевы. Как им такое удается, читайте здесь.

Наш навигатор - вам в помощь

Какую информацию необходимо собрать до начала поиска - узнайте тут.

Попутно хотим дать простой, но важный совет при запросах в электронные базы. Если фамилия, имя, отчество, а также место и год рождения разыскиваемого вами человека могут допускать разночтения в буквах и цифрах, попробуйте вводить разные варианты. Только делайте это последовательно, меняя что-то одно в одном месте. Будете аккуратны и настойчивы - и вам обязательно повезет: обнаружите то, что раньше найти не удавалось.

Объясняется это как минимум двумя причинами. В документах военного времени фамилия, имя, отчество, год и даже место рождения могут иметь написание, отличное от того, что известно вам. А во-вторых, многие документы составляли от руки или печатали на машинке, и при их переводе в электронный вид записи далеко не всегда могут быть распознаны однозначно и достоверно. Именно поэтому при отсутствии результатов на первый запрос мы рекомендуем его повторить.

Как составлять и куда отправлять запросы о судьбе участников Великой Отечественной войны, прочтите по этой ссылке.

Как узнать номер воинской части, где служил близкий вам человек? Это можно сделать по военному билету, учетно-послужной карточке, наградным документам, справкам о ранении, извещению о гибели, адресу полевой почты, если подобные документы сохранились в семейном архиве и/или военкомате по месту жительства или призыва. Второй источник информации - оцифрованные архивные документы о награжденных, раненых, погибших, умерших от ран, пропавших без вести, оказавшихся в плену. Они открыты для самостоятельного поиска на ресурсах "Подвиг народа", "Память народа", ОБД "Мемориал".

Хотите продолжить самостоятельный поиск уточняющих сведений и дополнительной информации об участниках Великой Отечественной войны в интернете? Ссылки на самые полезные цифровые ресурсы здесь.