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11.12.2020 18:48
Рубрика: Происшествия

В КЧР завели дело о покушении на жизнь силовиков после взрыва у здания ФСБ

Текст: Роман Мерзляков (Черкесск)

В Карачаево-Черкесской Республике следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

В КЧР усилят меры безопасности в общественных местах

Также в деле фигурирует статья "незаконные изготовление взрывчатых веществ и изготовление взрывных устройств". Напомним, в селе Учкекен неизвестный мужчина пытался прорваться в здание ФСБ, где проходили оперативные мероприятия. Его попытались задержать, после чего произошел взрыв. По предварительным данным следствия, были взорваны две бомбы.

В результате второго взрыва шесть сотрудников правоохранительных органов пострадали. Преступник погиб. Жизни и здоровью правоохранителей ничего не угрожает, они получили легкие ранения. Пострадавшим и их семьям, будет оказана материальная помощь.

Работает группа следователей и криминалистов, к расследованию привлекли взрывотехников. Идет осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы. Власти республики приняли решение об усилении мер безопасности в местах массового скопления людей, а также на транспорте.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России СКФО Карачаево-Черкесия

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