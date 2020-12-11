Бывшего вице-премьера Крыма обвинили во взятках на 16 млн рублей

Главное следственное управление СК РФ завершило расследование уголовного дела бывшего зампредседателя крымского правительства Виталия Нахлупина и его "неофициальных помощников" Валентина Дукорского и Ярослава Сливки в получении взятки в особо крупном размере (части 6 статьи 290 УК РФ). Общая сумма инкриминированных Нахлупину взяток - более 16 миллионов рублей, сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в 2017-2018 годы Нахлупин организовал через посредников схему получению взяток. В обмен на деньги правительственные подельники обеспечивали победы определенных коммерческих структур на аукционах по 28 госзакупкам при реализации федеральных и региональных программ.

Со Ярославом Сливкой следствие заключило досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем его уголовное дело было выделено в отдельное производство и направлено в суд. Приговором суда мужчина признан виновным.

Уголовное дело в отношении Нахлупина и Дукорского направлено в Генеральную прокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд.

Как сообщалось ранее, Нахлупина и экс-замглаву минтранса Крыма Валентина Дукорского арестовали по делу о получении взятки в размере пяти миллионов рублей. Также суд взял под стражу бывшего первого заместителя председателя комитета конкурентной политики Крыма Ярослава Сливку. Всем им предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.