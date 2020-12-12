"Белозор-1": УАЗ вспомнил о внедорожнике для армии

Ульяновский автомобильный завод в своих соцсетях вспомнил о командно-штабной машине (КШМ) Р-125БР "Белозор-1".

КШМ обеспечивала двухстороннюю радиосвязь в любое время суток и года. Ее экипаж состоял из четырех человек - командира, радиста, водителя-электромеханика и механика-радиотелефониста.

Аппаратура была спроектирована таким образом, чтобы сохранять работоспособность и на стоянке, и в движении. Более того, оборудование было подготовлено к температурному диапазону от минус 50 до плюс 50 градусов.

В состав комплекта входило две радиостанции, блок централизованной коммутации, блок распределения питания, световое табло, блок аккумуляторов на 2 батареи резервного питания, бензоагрегат, громкоговоритель, мачта, антенны и гарнитуры.

Несмотря на разнообразие модификаций, эту можно легко опознать по имеющемуся механизму подъема антенн на крыше и телескопической мачте на заднем борту автомобиля.

Ранее УАЗ опубликовал в официальных аккаунтах в соцсетях изображения салона "Хантера" и нарвался на волну критики от пользователей.

Также в октябре стало известно, что компания начала предлагать автомобили в аренду. В фирменной онлайн-услуге доступен УАЗ "Патриот" в топовой версии с автоматической коробкой передач. Внедорожник можно взять без ограничений по пробегу на срок до 28 дней, при этом все арендные машины полностью застрахованы.