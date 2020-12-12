Футболист "Сочи" Жоаозиньо заявил, что не бил тренера "Спартака"

Полузащитник "Сочи" Жоаозиньо прокомментировал инцидент после матча 18-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:0).

По окончании встречи в эфире телеканала "Матч Премьер" главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско заявил, что один из игроков сочинцев ударил его ассистента Андреаса Хинкеля.

"Я ударил Хинкеля? Глупости. На видео видно, что он подошел ко мне и все. Просто "Спартаку" надо было победить в этом матче, поэтому так все получилось", - приводит слова Жоаозиньо "Спорт-Экспресс".

Чуть ранее один из тренеров "Сочи" Олег Фоменко заявил, что конфликт после матча спровоцировал Тедеско. По версии Фоменко, голкипер хозяев Сослан Джанаев подошел к Тедеско, чтобы пожать руку, на что специалист отреагировал в нецензурной форме.