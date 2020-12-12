"Спартак" отреагировал на скандал после матча с "Сочи"

Московский "Спартак" выступил с заявлением относительно скандала после матча 18-го тура чемпионата России в гостях против "Сочи" (0:1).

Началось все с того, что в перерыве между рулевым "красно-белых" Доменико Тедеско и тренером вратарей хозяев Дмитрием Бородиным случился конфликт. Еще один инцидент произошел уже после поединка. Сообщалось, что полузащитник "Сочи" Жоаозиньо ударил помощника Тедеско Андреаса Хинкеля.

"Тренер вратарей "Сочи" Дмитрий Бородин позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Доменико Тедеско. В частности, Бородин указал на иную национальность нашего главного тренера и призвал его покинуть Россию. ФК "Спартак-Москва" крайне возмущён поведением представителя "Сочи" и считает подобные высказывания недопустимыми. В футболе нет места расизму и национализму!" - говорится в сообщении на сайте "красно-белых".

В столичном клубе выразили надежду, что РФС не оставит данный инцидент без внимания и проведет объективное расследование.