Продукты отечественного производства не могут настолько сильно дорожать, для этого нет объективных причин, уверен пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что ситуация будет урегулирована рыночными методами, но при участии правительства. "Рынку же задаются правила, и это делает во всем мире, в каждой стране только правительство", - пояснил он.

Из продуктов питания сахар подорожал больше всего. Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Уже к 9:00 понедельника премьер Михаил Мишустин поручил минэкономразвития и минсельхозу внести в правительство проекты конкретных решений, которые помогут стабилизировать цены на продовольствие. Председатель правительства поименно назваил ответственных за стабилизацию цен напродукты: первый вице-премьер Андрей Белоусов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров, руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, глава Росстата Павел Малковвошли в рабочую группу по ситуации с ценами.

Кроме того, Михаил Мишустин поручил создать систему мониторинга цен на социально значимые товары с учетом данных Росстата и Федеральной налоговой службы. Министерству экономического развития дано время до 21 декабря, чтобы проработать детали проекта. Минфин совместно с Минэкономразвития подготовит "дорожную карту" по созданию единого структурированного справочника-каталога социально значимых товаров.Для мониторинга они используют возможности новой системы онлайн-касс, которые в режиме реального времени передают данные о продажах в налоговые органы.

Еще 10 декабря правительство увеличило вывозную пошлину на семена подсолнечника и рапса с января 2021 года. Это снизит объем экспорта семечки и сдержит рост цен на нее.

Производители подсолнечного масла будут покупать сырье дешевле и, значит, смогут снизить цену на свою продукцию. Помимо этого обсуждается введение пошлины на экспорт пшеницы. По данным "РГ", она может быть введена с 15 февраля, решение об этом последует уже 14 декабря. В нем заложен тот же механизм: пшеницы на внутреннем рынке останется больше, цены на нее должны снизиться - мукомолы и хлебопеки купят ее дешевле и смогут стабилизировать цены на муку, макароны и хлеб. Они с начала года подорожали на 12,9%, 10,5% и 6,3% соответственно.

Слишком жесткий контроль за ценами - и немедленно нагрянет дефицит. А дальше - дело может дойти и до карточек. Тысячу раз проходили это в советское время

В ближайшее время для стабилизации цен на основные продукты питания намерены подписать соглашение минсельхоз, минпромторг, ФАС, "Союзроссахар" и Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ). В нем планируется зафиксировать недопустимость установления необоснованных наценок. На совещании 10 декабря во главе с первым вице-премьером Андреем Белоусовым обсуждалась возможность зафиксировать цены на полках магазинов - для подсолнечного масла не более 110 рублей за литр, для сахара - не более 45 рублей за кг, сообщили "РГ" участники собрания.

"Действительно, нет никаких причин для повышения цен, как не было причин для роста цен и весной этого года. Нельзя допустить стремления необоснованно нажиться на фоне ситуации с пандемией", - сказал "РГ" статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов. По его мнению, триггером роста цен на подсолнечное масло и сахар стали их поставщики, которые подняли закупочные цены на них более чем в два раза. При этом розница почти вполовину смягчила этот рост, считает Евтухов.

Что будет с подсолнечным маслом

На фоне роста стоимости сырья, в частности, подсолнечника, более чем на 100%, цены в торговле выросли не более чем на 25%, пояснил исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. "Мы сегодня работаем по бутылке в убыток. Маржинальность на экспорте - единицы процентов, у нас никаких внутренних резервов для снижения цены в принципе нет", - заявил он. Однако, по его словам, уже сейчас наблюдается тенденция на снижение стоимости сырья, благодаря принятым мерам по введению экспортной пошлины на подсолнечник. Поэтому производители подсолнечного масла готовы снижать цены на свою продукцию. "Считаем, что снижение цены на сырье, на которое мы рассчитываем, плюс укрепление курса рубля позволят нам компенсировать эти издержки", - добавил Мальцев.

Что будет с сахаром

Минсельхоз сообщил о намерении увеличить в 2021 году площадь под сахарной свеклой на 13,6%. Это позволит при благоприятных погодных условиях получить не менее 40 млн тонн корнеплода и произвести около 6 млн тонн сахара. Тогда как в этом году на фоне сокращения площадей (на 18%) и неурожая, по прогнозам Центра агроаналитики при минсельхозе, мы получим только около 5 млн тонн сахара. Что и привело к повышению цен на сахар. Помимо этого, ведомство готовит новые меры поддержки для отрасли.

Потенциал снижения цен на сахар в "Союзроссахаре" также видят в исключении посредников в цепочке от производителя до прилавка. "Сети сегодня в большинстве своем закупают сахар не у заводов, а у посредников, которые специализируются на фасовке. В этой связи важно не допустить необоснованных наценок в товаропроводящей цепочке, а главное, быть уверенными, что товар дойдет до потребителя действительно по минимально возможным ценам", - сказал председатель правления "Союзроссахара" Андрей Бодин.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов/ Татьяна Карабут

Что считают эксперты

Контроль государства за ценами на зерно, муку, хлеб, сахар, масло - опасное дело, считает заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин. "Слишком жесткий - немедленно нагрянет товарный дефицит, - объясняет он. - Производители не могут работать себе в убыток. А дальше - дело может дойти и до карточек. Тысячу раз проходили это в советское время. Отпустишь цены на произвол судьбы - начнут расти, не обращая внимания на человеческие крики. Значит, остается регулирование - заключить контракты об уровнях цен с производителями и торговыми сетями (они - движки цен), обложить экспорт пошлинами, чтобы продавать за рубеж было не выгодней, чем сбывать дома, замучить антимонопольными проверками (нет ли сговоров на цены). И еще - сбивать цены в госзакупках (там большие объемы) и каждый день следить за ценами, чтобы быстро вмешаться. Именно это собирается делать правительство. Но все мы знаем, что цены все равно поднимутся". Он напоминает о состоявшейся в этом году девальвации рубля: хотя зерно, овощи, молоко могут производиться в России, но исходники, технологии, оборудование во многом закупаются за рубежом. Они стали дороже, и цены все равно "подтянутся" вверх, пусть даже через полгода, год. Средняя цена на пшеничную муку в 2001 году - 8 руб. 48 коп. за кг, в 2010 году - 21 руб. 45 коп., в 2019 году - 36 руб. 36 коп. (Росстат). "Чтобы цены были стабильнее, мы должны войти в группу развитых стран. Хотя и там инфляция каждый год съедает 1-3% зарплат, если они не растут", - говорит Миркин.

Эксперты считают, что наиболее действенной мерой стала бы адресная помощь наиболее нуждающимся гражданам.

"Сейчас получается, что мы даем субсидию и тому, кто приезжает за хлебом на "Роллс-Ройсе", и соседской бабушке", - поясняет президент Российского союза пекарей Алексей Лялин.

О том же говорит директор по аграрной политике НИУ ВШЭ Евгения Серова: если в результате всех усилий цены снизятся, эта помощь будет "размазана" на всех - и богатых, и бедных. "То есть отобрали у булочной прибыль и отдали ее тому человеку, у которого зарплата миллион", - говорит Серова. При этом прямое регулирование цен не сработает, убеждена она и другие эксперты. "Мы много раз уже это проходили в истории, - говорит она. - Пример из учебника: когда в 70-х годах в США попытались регулировать цены на бензин, выстроились километровые очереди, тут же пропал бензин. Такие примеры были и у нас".

Идея продовольственных карт получает второе дыхание

Самым естественным способом поддержки граждан и экономики стала бы программа "продовольственных карт", уверен член аграрного комитета Госдумы Аркадий Пономарев. Она позволила бы людям с низким достатком сохранить потребление базовых продуктов питания. В апреле 2020 года Союз потребителей России при поддержке Национальной мясной ассоциации, Российской гильдии пекарей и кондитеров, Национального союза производителей молока и АКОРТ предоставили расчет финансирования проекта. На его реализацию в течение 10 месяцев закладывалось 800 млрд рублей, если получателями помощи в размере 10 тыс. рублей ежемесячно будет 10 млн человек. При этом в число получателей помощи предлагалось также включить потерявших работу или доход в связи с пандемией.

Взять средства депутат предлагает, например, из тех, который бизнес подразумевал потратить на маркировку. По его подсчетам, если отложить на пару лет введение маркировки, только одно среднее перерабатывающее предприятие может высвободить около 350-400 млн рублей в год.