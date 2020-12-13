Twitter запретил "лайкать" сообщения Дональда Трампа

Социальная сеть Twitter вновь ограничила в правах одного из своих важнейших пользователей - президента США Дональда Трампа. В субботу, 12 декабря, подписчики обнаружили, что не могут ставить "лайки" под некоторыми сообщениями главы Белого дома, которые были признаны "спорными".

Речь идет о постах Трампа с критикой решения Верховного суда США, который не принял к рассмотрению иск штата Техас об аннулировании голосования на выборах президента в ряде других регионов. Соцсеть сообщила пользователям о том, что информация в трех записях Трампа является "спорной". После этого минимум три часа не разрешала поставить к ним отметку "нравится".

"Мы пытаемся не допустить, чтобы подобный твит, который нарушает правила Twitter, достигал бы большего числа людей, поэтому мы отключили большинство способов реагировать на него", - цитирует уведомление соцсети РИА Новости. Однако позднее это ограничение было снято.

При этом представитель Twitter пояснил изданию Hill, что запрет "лайков" был непреднамеренным.

Ранее Трамп не раз критиковал Twitter и Facebook за различные ограничения, которые соцсети применяли в отношении его постов.