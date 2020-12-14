"Лучше "Бонда" и "Борна": мир искусства прощается с Джоном Ле Карре

Это один из тех редких случаев, когда на самом деле сложно сказать, в какой степени Ле Карре обобщал стереотипы о работе разведчика и о нашей стране, бытующие в западном обществе, а в какой степени, оставаясь по духу верным традициям тех служб, на которые он проработал не один год, умело и как бы ненавязчиво формировал систему нужных британскому истеблишменту базовых представлений западного обывателя все о том же противнике времен Холодной войны. На его произведениях выросло не одно поколение читателей, писателей и, что не менее интересно, актеров, которые поделились в Сети своими воспоминаниями о прославленном соплеменнике.

Актер и писатель Стивен Фрай сказал, что знакомиться с произведениями Ле Карре было и остается для него непревзойдённым по силе удовольствием, он также заметил, что лучший и самый приятный способ помянуть ушедшего - перечитать все его книги, включая "Звонок покойнику":

John le Carré … if there is a contemporary writer who's given me richer pleasure I can't for the moment name them. I suppose the best one can do to honour his great life & talent is go back to "Call For The Dead" and reread all his books. The very opposite of a chore - — Stephen Fry (@stephenfry) December 13, 2020

Британский актер Гэри Олдман, сыгравший главную роль в экранизации романа "Шпион, выйди вон!", поделился своими воспоминаниями в интервью Deadline. Олдман отметил, что Ле Карре многое для него значил, он был великим писателем, настоящим мастером серьезного, взрослого, запутанного шпионского детектива, Ле Карре и жанр шпионского детектива стали своего рода синонимами. Актер также отметил, что глубокий и вместе с тем элегантный подход Ле Карре к словесному описанию героев сделали работу над образом Джорджа Смайли одним из самых запоминающихся событий его в профессиональной карьере. Он также с благодарностью вспомнил безотказность Ле Карре по части ответов на вопросы и проведения экспертных консультаций о том, будет ли правдоподобным, если герой обронит ту или иную фразу. Ле Карре покинул этот мир, но Джордж Смайли со товарищи продолжает жить.

Актриса Флоренс Пью, снимавшаяся в "Маленькой барабанщице" также посвятила памяти Ле Карре запись в Instagram. Она тепло вспоминает о встрече с ним, о совместных беседах и работе, признаваясь, что временами не была достаточно серьезна:

Шотландский писатель Иэн Рэнкин подметил, что именно благодаря усилиям Ле Карре шпионские романы стали достойны именоваться литературой. Роберт Харрис охарактеризовал его как писателя большого мастерства, который мыслил вне узких жанровых рамок. Стиль Ле Карре настолько узнаваем, что вопрос об авторстве отпадает сам собой уже после прочтения страницы-другой. По его собственным уверениям, целая плеяда писателей - и он среди них не исключение - существует в тени именитого современника.

Сюзанна Бир, режиссер "Ночного администратора", говорит о Ле Карре как об "удивительно современном авторе". По ее мнению, даже его ранние произведения сегодня актуальны, они увлекательны, завораживающи и проникнуты романтикой.

Историк Бен Макинтайр отдал должное его глубокому знанию противоречивой человеческой натуры, и хотя его часто называли автором шпионских детективов, его дарование было гораздо более глубоким. По его мнению, мир шпионских игр как нельзя лучше подходил для составления тщательных психологических портретов и выяснения мотивов поведения тех или иных персонажей. Эти воспоминания собраны в материале BBC.

Не остался равнодушным к произошедшему и американский писатель Стивен Кинг, оставив в своем аккаунте в Twitter лаконичную запись о том, что этот ужасный год унес жизнь гиганта литературы и гуманиста:

John le Carre has passed at the age of 89. This terrible year has claimed a literary giant and a humanitarian spirit. — Stephen King (@StephenKing) December 13, 2020

Канадская писательница Маргарет Этвуд ("Рассказ служанки") отметила, что произведения с участием Джорджа Смайли являются "ключевыми для понимания XX века. Историк и писатель Саймон Себаг Монтефиоре назвал его титаном английской литературы. По его словам Ле Карре соответствовал этому высокому званию и как личность - он был очень обаятельным, добрым и щедрым по отношению к людям. Аналогичным образом выдающиеся заслуги Джона Ле Карре признали Эдриан МакКинти, Гари Штейнгарт и Уильям Гибсон. Их высказывания приводит газета The Guardian.

В завершение приведем воспоминание, которым поделился телеведущий Саймон МакКой в интервью изданию The Independent. Как-то ему довелось побеседовать с главой Центра правительственной связи Великобритании (GCHQ) и, пользуясь случаем, МакКой поинтересовался, кто тому больше нравится - Борн или Бонд. "Ни тот, ни другой", - было ему ответом. "Только Ле Карре, - прибавило высокопоставленное лицо. Он - писатель для шпионов".