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14.12.2020 15:35
Рубрика: Происшествия

В Петербурге завершилось судебное следствие по делу историка Соколова

Текст: Вера Черенева

В Октябрьском районном суде завершено судебное следствие по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Обвиняемый в преступлении известный историк Олег Соколов признал свою вину.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Адвокат: Историк Соколов заранее спланировал убийство аспирантки

Судебное следствие по делу историка продолжалось с осени. На заседания вызывались свидетели со стороны обвинения и защиты, не все могли выступить на процессе, поэтому часть показаний зачитывалась из материалов дела.

Желающих попасть на заседание было много, поэтому объединенная пресс-служба судов Петербурга организовала онлайн-трансляцию каждого заседания.

Следующий этап - прения сторон. С последним словом выступит и сам подсудимый. К слову, на сегодняшнем заседании Соколов в очередной раз подтвердил, что это он стрелял в Анастасию Ещенко, но указал, что делал это в состоянии полного умопомрачения. При этом ранее Соколов прошел через психиатрическую экспертизу, которая признала его вменяемым.

После завершения прений и последнего слова Соколова, суд вынесет решение по этому резонансному делу.

Напомним, в ноябре прошлого года на набережной реки Мойки был задержан доцент СПбГУ Олег Соколов. При нем нашли части женского тела. Выяснилось, что историк пытался выбросить в Мойку части тела расстрелянной девушки. Соколов заявил, что он поссорился с Ещенко и выстрелил в нее, а затем расчленил тело, чтобы скрыть следы преступления.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Дело об убийстве аспирантки доцентом Соколовым

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