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15.12.2020 17:32
Рубрика: Коммерческий транспорт

Европейские грузовики перестанут оснащать дизельными моторами в 2040 году

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Крупнейшие европейские производители грузовиков подписали совместное соглашение, по которому обязуются отказаться от двигателей внутреннего сгорания к 2040 году - на 10 лет раньше, чем предполагалось изначально.

Фото: Пресс-служба Bentley.
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Компании Daimler Trucks, Scania, MAN, Volvo AB, DAF, Iveco и Ford Trucks условились, что будут сфокусированы на разработке грузовиков с двигателями на электротяге и водородных топливных ячейках.

На развитие этих технологий производители готовы потратить от 50 млрд до 100 млрд евро. Автоконцернам будет помогать Потсдамский институт изучения климатических изменений, уточнил директор Scania Хенрик Хенрикссон в интервью Financial Times.

Кроме того, автопроизводители призвали европейские власти повысить налог на углеродное топливо, чтобы стимулировать инвестиции в альтернативные источники энергии.

Компании действуют в рамках Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA). Напомним, что Евросоюз планирует сократить выбросы диоксида углерода (CO2) на 50% относительно текущего уровня уже в 2030 году.