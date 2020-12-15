Европейские грузовики перестанут оснащать дизельными моторами в 2040 году

Крупнейшие европейские производители грузовиков подписали совместное соглашение, по которому обязуются отказаться от двигателей внутреннего сгорания к 2040 году - на 10 лет раньше, чем предполагалось изначально.

Компании Daimler Trucks, Scania, MAN, Volvo AB, DAF, Iveco и Ford Trucks условились, что будут сфокусированы на разработке грузовиков с двигателями на электротяге и водородных топливных ячейках.

На развитие этих технологий производители готовы потратить от 50 млрд до 100 млрд евро. Автоконцернам будет помогать Потсдамский институт изучения климатических изменений, уточнил директор Scania Хенрик Хенрикссон в интервью Financial Times.

Кроме того, автопроизводители призвали европейские власти повысить налог на углеродное топливо, чтобы стимулировать инвестиции в альтернативные источники энергии.

Компании действуют в рамках Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA). Напомним, что Евросоюз планирует сократить выбросы диоксида углерода (CO2) на 50% относительно текущего уровня уже в 2030 году.