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Фото: на Троекуровском кладбище похоронили Валентина Гафта

Наше кино
    15.12.2020, 17:08
Текст:   Юлия Авакова

Похороны Народного артиста РСФСР Валентина Иосифовича Гафта, который скончался 12 декабря на 86 году жизни после продолжительной болезни, прошли на Троекуровском кладбище в Москве.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Как коллеги вспоминают Валентина Гафта

Прощание с актером, режиссером, писателем и поэтом ранее состоялось в кругу друзей, коллег и поклонников его таланта в московском театре "Современник", где Валентин Иосифович служил с 1969 года.

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве. Окончил Школу-студию МХАТ, играл в Театре им. Моссовета, Московском драматическом театре, Ленкоме, с 1969 года служил в театре "Современник".

Актер запомнился зрителям, прежде всего, благодаря ролям в таких знаковых фильмах как "Гараж", "О бедном гусаре замолвите слово...", "Забытая мелодия для флейты", "Небеса обетованные", "Мастер и Маргарита", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Визит дамы" и другим ролям.

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