КДК РФС перенес заседание по матчу "Сочи" - "Спартак"

Заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза по инциденту после матча "Сочи" - "Спартак" перенесено на 21 декабря. Оно было включено в повестку дня во вторник. Но из-за того, что вопрос заслуживает более серьезного изучения, принято решение о переносе даты.

После окончания матча, который состоялся 12 декабря, наставник "красно-белых" Доменико Тедеско рассказал, что тренер вратарей "Сочи" Дмитрий Бородин позволил себе оскорбительные высказывания в его адрес.

"Сегодня КДК РФС в процессе рассмотрения инцидентов, произошедших во время и после матча 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги между командами "Сочи" и "Спартак", принял решение перенести заседание по данным вопросам в связи с публикациями в европейских СМИ о ситуации вокруг высказываний тренера "Сочи" Дмитрия Бородина в адрес главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско и необходимостью направления в таком случае запроса в организацию "Футбол против расизма в Европе" (FARE) для оценки высказываний на предмет наличия или отсутствия в них дискриминационного содержания, а также изучения дополнительных видеозаписей по эпизоду, связанному с возможным дисциплинарным нарушением футболиста "Сочи" Жоазиньо в отношении тренера "Спартака" Андреаса Хинкеля", - цитирует сайт РФС главу КДК Артура Григорьянца.