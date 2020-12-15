Китайский конкурент Octavia оказался дешевле миллиона рублей

Последние премьеры автомобилей в России уже приучили нас к тому, что новинки стоят дороже, чем этого ожидают их возможные покупатели. Это относится в том числе и к китайским брендам - уже несколько их моделей легко зашли за 2 млн рублей. Однако JAC Motors удалось в этом смысле отличиться. Он выведет на рынок лифтбек J7 по цене, которая оказалась даже ниже, чем в Казахстане, где эту модель и производят.

Автомобиль действительно выглядит дороже, чем за него просят. Это лифтбек с большим багажником на 540 литров, вертикальным экраном мультимедиа и цифровой приборкой, напоминающий формой кузова новый Kia K5 и размерами Skoda Octavia, с которой его уже заочно и сравнивают. И стоит машина от 899 000 рублей.

За эти деньги она получит светодиодные головные фары и дневные ходовые огни, наружные зеркала с электроприводом и обогревом, "мультируль", цифровую приборную панель и вертикальный сенсорный дисплей мультимедиа. В списке систем безопасности и помощи водителя значатся ABS, EBD, ESC и помощи при экстренном торможении, ассистент старта на подъеме, Auto Hold и задние датчики парковки.

Фото: Пресс-служба JAC.

В версии Comfort за 999 000 рублей добавили люк с электроприводом, функцию фар Follow me home, кожаную обивку салона вместо тканевой, камеру заднего вида, четыре датчика парковки и круиз-контроль.

А в топе - за 1 099 000 рублей - также доступны датчики света и дождя, складываемые боковые зеркала, климат-контроль и аудиосистема с шестью, а не четырьмя динамиками. Единственное, что сходу может озадачить - отсутствие каких-либо обогревов, кроме зеркал.

Машину в России оснастят бензиновым турбомотором объемом 1,5 литра, развивающим мощность 136 л.с. В паре с ним работают либо 6-ступенчатая механическая коробка передач, либо бесступенчатый вариатор. У дилеров автомобили должны появиться до 25 декабря.